Vecinos de San Andrés del Rabanedo denuncian el «abandono total» del municipio de León: basura, ratas, heces y solares sin vallar

«Estamos hartos». Con estas palabras resume un grupo de vecinos de San Andrés del Rabanedo el deterioro que, aseguran, sufre el municipio desde hace meses. En un escrito remitido a los medios de comunicación, los residentes denuncian la «falta absoluta de limpieza viaria», la proliferación de ratas, la acumulación de basura sin recoger y el estado de abandono de solares y calles, especialmente en zonas con menos población.

Entre las imágenes que acompañan la queja destacan cristales rotos que llevan desde julio en la calle Cuesta del Ferral, montones de excrementos de perros y de ganado (ovejas y cabras) en vías por las que pasan diariamente niños hacia el instituto y el colegio, y solares sin desbrozar ni vallar que se han convertido en focos de suciedad y riesgo de incendio.

«El barrendero no aparece en todo el año por algunas calles. La basura no se recoge y eso alimenta a las ratas que ya campan a sus anchas», explica uno de los vecinos firmantes. Aseguran que solo ven a la Policía Local «en cafeterías o en el instituto», pero nunca controlando que los perros de razas potencialmente peligrosas vayan atados o que los dueños recojan las heces.

Los residentes recuerdan que en el pasado, cuando el rebaño municipal cruzaba el pueblo, una máquina barredora iba detrás limpiando. «Hoy la calle trasera del parque de los Patos está literalmente minada de excrementos de ovejas y nadie hace nada», lamentan.

Tras elevar quejas en verano a las consejerías de Sanidad y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la respuesta fue idéntica en ambos casos: «La competencia es municipal». Los vecinos critican que «todos se lavan las manos» mientras crece el riesgo de plagas y enfermedades. Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo no ha respondido públicamente a estas denuncias. Los vecinos avanzan que seguirán recogiendo firmas y fotografías para exigir «una limpieza digna y que alguien asuma la responsabilidad de mantener el pueblo en condiciones».