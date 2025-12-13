Los alumnos de infantil del Ceip Trepalio en León son trasladados a la Casa de Cultura de Trobajo tras hundirse parte del tejado del colegio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, la Junta de Castilla y León y la dirección del CEIP Trepalio han decidido de forma consensuada reubicar provisionalmente a los alumnos de Educación Infantil en la Casa de Cultura de Trobajo del Camino, donde recibirán clases durante la próxima semana, la última del calendario lectivo antes de las vacaciones navideñas.

Esta medida se ha tomado tras detectarse un riesgo estructural en la cubierta del pabellón de Infantil, que ha sufrido un desplome en una de sus esquinas.

Aunque los técnicos siguen evaluando la magnitud del daño, las tres entidades han optado por cerrar de manera preventiva dicho edificio para preservar la seguridad de los estudiantes y del personal del colegio.

Bomberos en el Ceip TrepalioDL

Hasta las instalaciones se han personado efectivos de Bomberos, agentes de la Policía Local y técnicos especializados. Asimismo, han acudido la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, el director provincial de Educación y el equipo directivo del centro, que han supervisado in situ la situación y coordinado las acciones a seguir.

Mientras se completa el informe técnico definitivo y se establece la intervención más conveniente, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y el colegio solicitan calma a las familias, a las que expresan su agradecimiento por la comprensión y cooperación mostrada ante este imprevisto.

Las instituciones involucradas mantendrán informadas a las familias de cualquier avance y colaborarán estrechamente para que las clases puedan continuar con total normalidad y con las mayores garantías de seguridad posibles.