Un conductor queda de nuevo atrapado en el túnel de San Andrés en León anegado por el agua a pesar de la señal que prohíbe cruzarlo

Tuvieron que intervenir los bomberos

Los bomberos tuvieron que rescatar al conductor tras quedar atrapado en mitad del aguaAYUNTAMIENTO SAN ABDRÉS

Redacción
León

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha informado a través de sus redes sociales que los túneles subterráneos de la calle Príncipe, en la localidad de Trobajo del Camino, permanecen cerrados al tráfico rodado debido a problemas recurrentes de acumulación de agua.

Según la nota publicada por el consistorio, el corte está debidamente señalizado, pero este sábado se ha registrado un nuevo incidente: otro vehículo ha quedado atascado en el intentar tras intentar cruzar la zona inundada, a pesar de las advertencias. Las autoridades municipales ruegan precaución y piden a los conductores que atiendan estrictamente a las indicaciones y señales de tráfico.

El Ayuntamiento ha asegurado que informará de manera oficial en cuanto los pasos subterráneos queden abiertos de nuevo al tráfico con total seguridad. 

Cuando llegaron los bomberos y la policía el conductor estaba encaramado en lo alto del vehículo hasta que fue rescatado. 

