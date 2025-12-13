Un conductor queda de nuevo atrapado en el túnel de San Andrés en León anegado por el agua a pesar de la señal que prohíbe cruzarlo

Los bomberos tuvieron que rescatar al conductor tras quedar atrapado en mitad del aguaAYUNTAMIENTO SAN ABDRÉS

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha informado a través de sus redes sociales que los túneles subterráneos de la calle Príncipe, en la localidad de Trobajo del Camino, permanecen cerrados al tráfico rodado debido a problemas recurrentes de acumulación de agua.

Según la nota publicada por el consistorio, el corte está debidamente señalizado, pero este sábado se ha registrado un nuevo incidente: otro vehículo ha quedado atascado en el intentar tras intentar cruzar la zona inundada, a pesar de las advertencias. Las autoridades municipales ruegan precaución y piden a los conductores que atiendan estrictamente a las indicaciones y señales de tráfico.

El Ayuntamiento ha asegurado que informará de manera oficial en cuanto los pasos subterráneos queden abiertos de nuevo al tráfico con total seguridad.

Cuando llegaron los bomberos y la policía el conductor estaba encaramado en lo alto del vehículo hasta que fue rescatado.