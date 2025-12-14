Tercer incidente en el paso inferior del Príncipe en León: otro vehículo queda atrapado por el agua pese a las señales de cierre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Por tercer vez en pocos días, un vehículo ha quedado atrapado en el túnel subterráneo de la calle Príncipe en Trobajo del Camino, anegado por las intensas lluvias de los últimos días.

El nuevo suceso se produjo en la noche del sábado 13 de diciembre, cuando otro conductor intentó cruzar la zona inundada a pesar de las señales de advertencia y el cierre oficial al tráfico.

Este es el tercer incidente registrado en menos de una semana en este punto negro viario. El primero ocurrió el viernes, cuando una joven de 19 años quedó atrapada y tuvo que ser rescatada por los Bomberos de León. El segundo se produjo en las últimas horas del sábado (por la mañana o mediodía), con el rescate de dos personas mayores que no advirtieron las señales. En ambos casos anteriores, los efectivos del Cuerpo de Bomberos de León y la Policía Local de San Andrés del Rabanedo intervinieron para auxiliar a los ocupantes, que resultaron ilesos.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha reiterado a través de sus redes sociales que los túneles permanecen cerrados al tráfico rodado debido a los problemas recurrentes de acumulación de agua. El consistorio insiste en que el corte está debidamente señalizado y ruega a los conductores "precaución y atender estrictamente a las indicaciones y señales de tráfico".