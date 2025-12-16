Los túneles del Príncipe están totalmente inundados tras las últimas lluvias en León: siguen cortados al tráfico y San Andrés exige el soterramiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo informa de que los túneles de Príncipe continúan cerrados tanto al tráfico rodado como al paso de peatones por motivos de seguridad, tras las últimas lluvias que han terminado de anegar completamente estos pasos inferiores. Esta situación confirma, una vez más, que "la llamada integración blanda que pretende vender el Ministerio de Transportes es una solución insuficiente y perjudicial para los vecinos", advierten.

Las inundaciones registradas evidencian de forma clara "la fractura que la vía del tren sigue suponiendo para el municipio, especialmente para los vecinos de Trobajo, que ven cómo la permeabilidad entre barrios queda interrumpida cada vez que se producen episodios de lluvia", esgrimen desde el consistorio en un comunicado. Frente a parches temporales, el Ayuntamiento insiste en que la única solución real, segura y duradera es el soterramiento de la vía ferroviaria.

La alcaldesa, Ana Caurel, ha sido tajante al respecto: "Lo que está ocurriendo en los túneles de Príncipe es el mejor ejemplo de por qué rechazamos de plano la integración blanda. Estos pasos se inundan, generan inseguridad y demuestran que la vía del tren sigue partiendo nuestro municipio en dos. Los vecinos de Trobajo son quienes pagan las consecuencias de decisiones mal planificadas".

Desde el Ayuntamiento se recuerda además que el anterior equipo de gobierno del PSOE abrió estos pasos sin haber firmado el acta de recepción con el administrador ferroviario, una actuación presumiblemente precipitada que hoy se traduce en problemas estructurales y de mantenimiento.

"Tras una serie de obras, los túneles se pusieron en funcionamiento en 2022 sin una recepción formal, el acta no está firmada, lo que derivó en que el Ayuntamiento asumiera de facto el mantenimiento y sin pensar en los ciudadanos".

La puesta en marcha de los túneles supuso que el Ayuntamiento quedara como responsable del mantenimiento, pese a que el proceso nunca se formalizó correctamente. Mientras tanto, son los vecinos quienes siguen pagando las consecuencias de una infraestructura deficiente.

Actualmente, desde el equipo de Gobierno y los técnicos se sigue trabajando en las soluciones óptimas y duraderas, priorizando siempre la seguridad. Hasta que se resuelva la situación, el Ayuntamiento ruega máxima precaución y recuerda que el corte de los túneles se mantendrá mientras exista cualquier riesgo.

Por último, el equipo de gobierno insiste en que lo ocurrido en Príncipe es un reflejo exacto de lo que supondría la apertura de nuevos túneles en Párroco Pablo Díez, tal y como plantea la integración blanda que el Ayuntamiento rechaza frontalmente.

"No vamos a repetir errores. No queremos más túneles inundables ni más barrios aislados. Queremos soterramiento y una integración real que piense en el futuro del municipio y en la seguridad de sus vecinos", ha concluido la alcaldesa.