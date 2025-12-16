El PSOE de San Andrés pide a la UPL que priorice el arreglo de la puerta de la Casa de Cultura de Trobajo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de San Andrés del Rabanedo pide al equipo de gobierno leonesista que afiance su compromiso con los más pequeños del municipio y priorice el arreglo del cristal de la Casa de Cultura de Trobajo, donde se ha tenido que trasladar a 81 alumnos del CEIP Trepalio a principios de esta semana.

Los pequeños, que abarcan desde los tres hasta los cinco años, han tenido que ser ubicados en diferentes salas de estas instalaciones por el estado en el que se encuentra el tejado del centro educativo. Pero la sorpresa llega cuando las personas a cargo de los menores observan que el cristal de la puerta de las instalaciones en las que los niños tendrán que permanecer al menos hasta el viernes, lleva unas tres semanas roto y pegado con celo, con el peligro que eso conlleva.

Las familias de los menores ya han mostrado su preocupación al Ayuntamiento, e incluso "nos consta que el pasado lunes se presentó un escrito por registro, si bien el equipo de gobierno conocía la situación desde principios de este mes de diciembre". Pero según trasladan los propios progenitores, "nadie ha dicho ni hecho nada todavía al respecto". Asimismo, también insisten en la dejación de funciones del concejal del área de Educación, que "no ha asistido a la mayoría de los consejos escolares" en todo este tiempo ni se ha preocupado de conocer las necesidades de los centros educativos del municipio.

En la comisión informativa de este martes se ha tratado esta cuestión, siendo la respuesta del concejal de la UPL -que ejerce de suplente para acudir a los consejos escolares- que “se hará cuanto antes”. Pero ya "sabemos lo que implica ese cuanto antes, que no es una prioridad, como sí lo ha sido, por ejemplo, el alquiler de tres ramos leoneses que hay en el municipio, sin contrato y cuyo arrendamiento ha costado a las arcas municipales 400 euros cada uno". Estos, además, en la mayoría de los casos han tenido que ser decorados por asociaciones y una junta vecinal. "Para eso sí se acuerdan y les vienen bien estos colectivos, para beneficiarse del trabajo altruista que realizan e incluso para apropiarse de él. Y que conste que desde el PSOE no estamos en contra de la decoración navideña, al contrario, pero creemos que ya de comprometer dinero municipal podría haber sido para una decoración general y no para politizar las fiestas como ha hecho la UPL, aunque por lo que ha explicado el edil en la comisión, estos ramos son solo el principio de muchos más. Porque para eso gobiernan los leonesistas, para sus intereses y los de los suyos, y parece ser que ni siquiera los niños son una prioridad para este equipo de gobierno, aunque a la alcaldesa se le llene la boca hablando de “cantera” en sus intervenciones mediáticas", apuntaron.