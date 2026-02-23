Las obras de la glorieta de Pinilla en León generan colas kilométricas de buena mañana

Las obras de acondicionamiento de la antigua fuente de la glorieta de Carlos Pinilla y los trabajos de parcheado del firme a causa de los baches han puesto a prueba la paciencia de los conductores esta mañana en la confluencia de León y San Andrés del Rabanedo. Efectivos de la Policía Local se afanaron en coordinar el tráfico, pero la intensidad de la circulación a esas horas dejó sentir sus efectos.

Las obras de la glorieta avanzan en los términos de lo previsto. El tráfico se desvía en la calle Laureano Díez Canseco en su confluencia con la calle Hermanos Machado.

La restricción del tráfico rodado se prolongará todo el día de hoy para permitir el fraguado del aglomerado empleado.

La Policía Local ha fijado un dispositivo de control, vigilancia y regulación del tráfico, estableciendo como ruta alternativa la calle Pérez Galdós, Hermanos Machado y avenida de La Magdalena.

Las retenciones se han dejado sentir.M.Á.Z.

Pese a las consecuencias del corte, no se adivinaron esta mañana gestos de excesiva desesperación, más allá de las lógicas prisas. Las buenas condiciones de la climatología en la mañana de este lunes han permitido desarrollar las maniobras en unas condiciones más decorosas.