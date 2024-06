El alcalde de Villaquilambre considera un “montaje” el pleno convocado por el PP sobre la apertura del Centro de Acogida a Migrantes

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

“Ha sido absolutamente un montaje por parte del señor Manuel García porque su discurso inicial, simplemente por agradar a una serie de los asistentes, era de un racismo y de una xenofobia que no me esperaba en un portavoz de un partido que se supone que constitucional como es el Partido Popular”. Con estas palabras se refirió el alcalde de Villaquilambre (León), Jorge Pérez, a lo vivido en el pleno extraordinario celebrado en el día de hoy con el Centro de Atención a Personas Migrantes que se abrirá en el antiguo Chalet del Pozo de León como único punto del día y que fue abandonado a la mitad por los partidos de la oposición -PP, Vox, Ciudadanos y Vive Villaquilambre- después de que el regidor desalojara la sala ante las reiteradas interrupciones del público presente.

Una situación calificada de “paripé” por Pérez, quien consideró que el ‘popular’ lo único que buscaba era “llevarse el aplauso de los radicales y que el pleno terminase sin que le dieran las explicaciones”. Sobre estas explicaciones, insistió en que “el Ayuntamiento ha carecido de muchísima información al respecto” y reconoció que “la desinformación puede provocar la incertidumbre en los vecinos”.

El regidor de Villaquilambre recordó que el Ayuntamiento vivió la misma situación en 2022, cuando era alcalde Manuel García, al acoger a refugiados que provenían mayoritariamente de Ucrania. “En aquel momento él no informó, no hizo un pleno y no convocó a los portavoces de la oposición y no hubo ningún problema”, afirmó.

Bajo la premisa de que “el Estado tiene la obligación legal y moral de acoger a los refugiados”, Jorge Pérez advirtió que el municipio “no se va a erigir como portavoces del fascismo y de la xenofobia” y “ponerse el contra de un centro que, pase lo que pase, se va a instalar en Villaquilambre”, tras lo que “la sociedad tendrá que aportar “lo mejor de ella para intentar que la integración sea la máxima”.

“Los argumentos que utiliza el señor Manuel García para no quedar calificado como un racista y un xenófobo es decir que son muchos por un pueblo de mil habitantes, pero el Ayuntamiento de Villaquilambe tiene casi 20.000 habitantes”, remarcó el alcalde, que acusó al portavoz del PP de “desinformar sobre la llegada de 300 menas, que finalmente no son menores” y de “alterar la convivencia” con el objetivo de “incentivar el odio y meter miedo y odio hacia el extranjero”.

Respecto a la llegada de los solicitantes de asilo al Centro de Atención a Personas Migrantes, prevista a partir de este sábado, Pérez explicó que se hará “de manera coordinada con San Juan de Dios” y vaticinó que “viendo en lo que se ha convertido en la política nacional, los partidos que todos conocemos o algún ‘instagramer’ irá a la puerta y hacer el paripé”, para lo que confió en que “los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado saben manejar la situación para que no haya ningún incidente relevante”.