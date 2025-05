El Ayuntamiento de Villaquilambre (León) denuncia que la Junta “pone excusas” para retrasar la construcción del instituto

Publicado por AGENCIAS Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del municipio leonés de Villaquilambre denunció hoy que La Junta de Castilla y León “continúa poniendo excusas para retrasar la construcción” del instituto, tras registrar el proyecto de ejecución del mismo “sin tener presupuesto para desarrollar la obra”, además de estar acompañado de escrito en el que solicita cuestiones “ya resueltas o de las que el Consistorio no es competente”.

El Consistorio de Villaquilambre detalló que el Gobierno autonómico le exige que se “liberen” los pasos a nivel de FEVE para garantizar la seguridad de los peatones, ante lo que recordaron a la Consejería de Educación que las infraestructuras ferroviarias no son competencia del Ayuntamiento. No obstante, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, “ya ha adjudicado la supresión de los pasos a nivel que afectan al municipio”, de forma que “ya tienen consignación presupuestaria y empresa adjudicataria”, algo que “de momento no ocurre con el instituto”.

De igual forma, señalaron que la Junta solicita el compromiso del Ayuntamiento para soterrar la línea alta tensión existente en la zona, mientras que “no solo es que ya lo tengan por escrito”, sino que la obra “ya se ha licitado por parte del Consistorio”.

“Lo cierto es que el Ayuntamiento cumple con sus compromisos y ha gestionado todas las cuestiones necesarias para que se construya el instituto, mientras que, a unas semanas del final del curso, los niños de Villaquilambre continúan sin un Instituto de Educación Secundaria, una infraestructura fundamental para mejorar la calidad de los vecinos”, señalaron desde el Consistorio, al tiempo que le recordaron a Alfonso Fernández Mañueco que “se comprometió a ejecutar el IES de Villaquilambre y sigue siento el único municipio de España con más de 15.000 habitantes que no tiene un instituto”.