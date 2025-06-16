Pérez cumple el pacto y lleva hoy al pleno de Villaquilambre su dimisión

Publicado por Redacción Villaquilambre Creado: Actualizado:

Sin salirse un renglón de lo pactado y en el ecuador del mandato, el socialista Jorge Pérez da a conocer hoy su dimisión como alcalde de Villaquilambre a la Corporación municipal. Y lo efectuará en una sesión plenaria a partir de las 10.00 horas, que deja el bastón de mando, en funciones, en manos del leonesista Vicente Álvarez.

Su hasta ahora socio de Gobierno y concejal de Deportes, Infraestructuras, Obras, Edificios Públicos y Alumbrado se convertirá en 72 horas en el octavo alcalde de Villaquilambre desde que se instauró la Democracia y su nombre pasará a engrosar la historia política de este destacado municipio del alfoz leonés, junto con el de Manuel García ‘El Molinero’, Eloy Encinas, Antonio Ramos, Lázaro García Bayón, Miguel Hidalgo, Manuel García (hijo) y el propio Jorge Pérez.

Su proclamación se realizará en otro pleno extraordinario el jueves día 19 y permitirá devolver a UPL el poder tras 14 años. La escenografía del relevo en la Alcaldía se enmarca en el pacto que sellaron ambas formaciones, PSOE y UPL, como pegamento para la gobernabilidad. Las urnas dejaron un tablero político de siete formaciones y 17 ediles con un ganador, el PP de Manuel García que ya gobernaba, pero distanciado sólo 62 votos del PSOE, con quien empató en número de concejales (5). UPL, siguiendo la estela del resto del área metropolitana creció y logró tres ediles (uno más). Y como un juego del destino, el socialista Jorge Pérez se convirtió en alcalde de la mano de un tripartito arrebatándole a los populares el bastón de mando, como cuatro años atrás los socialistas se habían quedado en la oposición a pesar de haber logrado los mejores resultados en 20 años por un pacto cuatripartito que encumbró a García.

La ascensión de Pérez tuvo un precio, no obstante, que es ceder la Alcaldía a los dos años a UPL y ese ecuador ha llegado. Se despide tras haber firmado 23.500 documentos en estos dos años de mandato, 4.826 de ellos decretos de todo tipo, desde liquidaciones de obra a impuestos, notificaciones o facturas. Con el de hoy, Pérez habrá presidido 26 plenos y ha acudido a 102 juntas de Gobierno Local.

Se enorgullece de dejar el Ayuntamiento con deuda cero, de haber desbloqueado tras 16 años la segunda fase del polígono industrial, de fomentar el transporte sostenible con el plan de bicicletas compartidas con León y del proyecto para suprimir los puntos negros de las vías. Ha defendido con varias movilizaciones la llegada de Feve al centro de León y ve el tripartito «fuerte», de modo que el relevo «no se notará».