La oposición de Villaquilambre exige aclaraciones por los posibles vínculos con la trama de corrupción del PSOE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Villaquilambre (Partido Popular, VOX, Ciudadanos y Vive Villaquilambre) han expresado su preocupación ante la posible relación del municipio con el escándalo de corrupción que afecta al Partido Socialista, destapado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según una nota de prensa emitida por estos partidos, la empresa Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA, investigada por su vinculación con la trama en Zaragoza, ha sido adjudicataria de dos importantes contratos en Villaquilambre, lo que ha levantado sospechas sobre la gestión municipal.

El primer contrato, adjudicado por Adif –entidad pública señalada en el centro de la trama–, corresponde a la supresión de pasos a nivel en el municipio, con un coste superior a los seis millones de euros. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, aparece en grabaciones de la UCO en conversaciones con Koldo García, uno de los presuntos cabecillas de la red corrupta.

El segundo contrato, firmado bajo el decreto de Alcaldía nº2023/1814 de 14 de noviembre de 2023, asciende a casi un millón y medio de euros para el acceso y urbanización de parcelas destinadas al Instituto de Educación Secundaria y el Centro de Salud. Este proyecto, además, sufrió un modificado posterior que incrementó significativamente su coste respecto a los pliegos iniciales, según denuncian los partidos de la oposición.

La preocupación de la oposición se intensifica por la visita al municipio, en el mismo periodo, de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, dimitido tras ser señalado por la UCO como gestor de presuntos pagos en adjudicaciones irregulares. Los portavoces exigen al exalcalde Jorge Pérez que aclare las reuniones mantenidas con responsables de Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA, adjudicataria de contratos por más de siete millones y medio de euros, así como cualquier contacto con Cerdán.

Asimismo, los partidos de la oposición han instado al nuevo alcalde, Vicente Álvarez, a investigar las relaciones del Ayuntamiento con esta empresa y a tomar medidas para “alejar la sombra de la sospecha” del municipio. “Es fundamental que se esclarezca cualquier posible conexión con esta trama para garantizar la transparencia y la confianza de los vecinos de Villaquilambre”, concluye la nota de prensa.