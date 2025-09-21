Detenida una banda de ladrones que cometió asaltos en Villaquilambre

Publicado por Redacción Salamanca Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Salamanca desarticuló en las últimas fechas una banda criminal compuesta por una mujer y dos hombres, uno de ellos hijo menor de la detenida, a la que se atribuye una docena de robos con fuerza en viviendas de Salamanca, León y Zamora.

Las detenciones se produjeron en la localidad salmantina de Alba de Tormes, cuando regresaban de cometer dos robos con fuerza en Villaquilambre y Benavente, según detallló ayer la Subdelegación del Gobierno en Salamanca en un comunicado.

La investigación, dentro de la operación «Aurisa», comenzó hace un mes tras los robos con fuerza que se estaban produciendo en localidades del alfoz salmantino y que, por sus características, se consideraba que pudieran deberse a un grupo criminal itinerante.

Desde Barcelona

La investigación permitió descubrir que el citado grupo tenía su residencia en Barcelona y que periódicamente trasladaba su base de operaciones a un alquiler vacacional, utilizándolo como base de operaciones, empleando documentación falsa para alquilar tanto la vivienda, como los vehículos usados desde su localidad de residencia. Así las cosas, el «modus operandi» utilizado por los autores, era el de actuar siempre que fuera posible sobre viviendas individuales, circunstancias que disminuían la posibilidad de ser descubiertos, y tras forzar uno de los accesos, empleando inhibidores de la señal de alarma, sustraer efectos de fácil transporte, especialmente joyas y dinero en metálico.

El pasado viernes concluyó la operación con la detención de los miembros del grupo criminal en la localidad de Alba de Tormes (Salamanca), cuando regresaban de cometer sendos robos con fuerza en Villaquilambre y Benavente. La Guardia Civil pudo descubrir que entre sus pertenencias se encontraban efectos provenientes de los mismos.

Ayer mismo se procedió definitivamente a la entrada y registro de la vivienda en alquiler que tenía la banda en Alba de Tormes, en las que se halló dinero en metálico, joyas provenientes de robos en la provincia de Salamanca, y un kit de comprobación de la pureza del oro sustraído (báscula de precisión, piedra y reactivo de detección de oro), entre otros artículos.