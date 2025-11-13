Vicente Álvarez: «Si Óscar Puente no quiere venir habrá que decirle con votos lo que quiere León»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vicente Álvarez habla de la gestión municipal con la prudencia de un alcalde que se debe a los vecinos. «Sin dar tiros al aire», resuelve la impresión que le transmite la vecindad en ua encuesta que le servirá para compaginar medios y necesidades. «Once calles, seis parques...», relata sobre actuaciones pendientes en función de los recursos y la conformidad otorgada por un 40% de los que han participado en la cuestación. En el Filandón, habló de las reivindicaciones en estructuras y de la salud del pacto con socialistas y comunistas.

Doblegar al ministro

La cuenta pendiente de Feve. El alcalde de Villaquilambre, parte activa de la lucha por el regreso del tren de Feve al centro de León, abraza una reivindicación clave para el municipio. En el Filandón dejó claro que no va a soltar. «Tengo una opinión manifiesta sobre esta causa; ya dije que Puente me parecía que como alcalde fue bueno para defender Valladolid; pero como ministro está escorado a una parte que no es lo que necesita León; tiene que venir a ver las necesidades de León, y si no vienen, pues habrá que explicárselas con el voto. Villaquilambre tiene núcleos de población conectados por vía con León que nos ponen a seis minutos de distancia de la capital leonesa, y no estamos dispuestos a que nos ponga un bus eléctrico y un transbordo; yo mantengo una buena relación con el alcalde de León y estaremos en esa lucha para reivindicar lo que es mejor y necesario para mejorar la conectividad y movilidad de los vecinos del municipio. Pero el tren tiene que volver a Matallana», afirmó sobre ese reto planteado de doblegar la resistencia del PSOE a devolver el tren al centro de León, a Matallana.

Pasos a nivel

«Nos va a trastornar más la Granja». La reivindicación del segundo municipio con más población del alfoz de León pone una equis en la obra pendiente de la Granja, que afectará durante tres años a la principal conexión con los núcleos de la zona. «Nos va a trastornar más que la Granja que las obras que se iniciarán para eliminar los pasos a nivel de la línea de Feve en el municipio, con los que habrá una intervención ordenada. Son importantes para el Ayuntamiento porque darán salida a una mancha amplia de terreno al este de la vía. Será importante para acometer proyectos de urbanización pendientes, que se acometerán en otras partes del municipio, ya hay interés en el desarrollo del entorno del futuro cuartel de la Guardia Civil».

Instituto y centro de salud

«Hay cosas que no se entienden». El alcalde leonesista de Villaquilambre se mostró crítico con las largas que da la Junta para abordar el desarrollo del centro de salud en el emplazamiento cedido por el ayuntamiento. «Acabamos de aumentar instalaciones para médicos en casas de cultura, el Ayuntamiento pone de su parte el esfuerzo que se necesita para la atención y los servicios de un municipio de más de diecinueve mil censados, y algunos más sin censar para sacar adelante; la gente necesita servicios, pediatría, atención sanitaria; lo que ocurre es que se hizo un pacto sobre tres temas, que eran el instituto, el centro de salud y la retirada de la central de la biomasa y sólo se llevó a cabo uno; ahora se ha logrado avanzar algo más; el instituto tiene licencia, yo soy optimista y creo que se va a hacer, aunque esté ligado a un anuncio que pueda parecer electoralista»

La dispersión

Amplitud y extensión. Alcalde de uno de los municipios más pujantes de León, Vicente Álvarez extiende algunas consideraciones comunes a otros términos municipales sobre el equilibrio en la atención: «Hay dos núcleos grandes, que son Navatejera y Villaobispo; otros dos intermedios, Villarrodrigo y Villaquilambre y luego núcleos pequeños, como Castrillino o Canalejas; y atendemos con igual dedicación y prestación en las diez pedanías, entre 52 kilómetros cuadrados, en servicios, sanidad, educación o cultura», recordó sobre algunas actividades programadas y a las que puede acceder el cien por cien de la población.

Antes del buscyl

400.000 euros para pagar el transporte. Vicente Álvarez se mostró satisfecho por el cambio de modelo en el transporte metropolitano de viajeros que desde el 1 de septiembre ha liberado de una carga inasumible e impropia al Ayuntamiento de Villaquilambre. «Le envié un oficio a la Junta para hacer constar que no se le puede cargar a un ayuntamiento como este con el coste de hasta 400.000 euros para sostener el transporte de autobús; el Buscyl ha cambiado las cosas ahora, pero el problema es lo que quedó detrás con hasta cinco millones de euros para las arcas municipales».

Acuerdo municipal

«Somos tres». Sobre la salud del pacto de gobierno municipal, el alcalde de UPL reconoció que el acuerdo se basó en confrontar programas; «además de un pacto por la autonomía de León, que facilitó más el acuerdo», dijo sobre el retorno leonesista a la alcaldía.