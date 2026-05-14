La Junta libera 16,3 millones para que el instituto de Villaquilambre entre en funcionamiento en 2029

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la contratación de las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) en Villaquilambre por un importe de 16.356.142 euros.

Se trata de un centro muy esperado en el alfoz de la capital leonesa, donde actualmente no existe ningún instituto de estas características.

El nuevo IES contará con 22 unidades (16 de ESO y 6 de Bachillerato), lo que supondrá 690 plazas escolares (480 de ESO y 210 de Bachillerato). El edificio tendrá una superficie construida de 7.285,51 m² y su ejecución está prevista en 24 meses, con el objetivo de que entre en funcionamiento en el curso 2029-2030.

El diseño contempla dos volúmenes principales paralelos y uno perpendicular que crearán un ágora interior. El bloque sur albergará los espacios de Bachillerato y el bloque norte los de ESO. Además del aula ordinaria, dispondrá de laboratorios, aulas de tecnología, música, plástica, informática, idiomas, artes, departamentos, biblioteca, gimnasio, sala de usos múltiples, cafetería y zona administrativa completa. En el exterior se construirán zona de juegos, pista polideportiva de 22x44 metros, aparcamiento y ajardinamiento.

La construcción del instituto de Villaquilambre lleva más de dos décadas siendo una demanda constante de los vecinos. El municipio, con alrededor de 15.000 habitantes, era hasta ahora uno de los pocos de su tamaño en España sin centro de Secundaria propio. A lo largo de los últimos años, Diario de León ha recogido los sucesivos avances y también los retrasos del proyecto: desde la adjudicación de la redacción del proyecto, la cesión y urbanización de los terrenos (incluyendo el soterramiento de una línea de alta tensión), la solicitud de licencia municipal o las partidas presupuestarias anteriores (como los casi 9 millones de euros consignados en octubre de 2025). El proyecto ha estado marcado por tensiones entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y la Consejería de Educación. En varias ocasiones, el alcalde ha criticado públicamente a la Junta por “poner excusas” y retrasos burocráticos, mientras que el consistorio ha impulsado actuaciones urbanísticas para agilizar los terrenos. El nuevo IES se considera, junto al centro de salud, uno de los dos proyectos estrella del municipio. Con esta adjudicación definitiva de más de 16,3 millones de euros, la Junta da el paso definitivo para que las obras puedan comenzar en los próximos meses.