La Escuela de Música de Valverde de la Virgen da comienzo al curso con 610 alumnos matriculados

La Escuela Municipal de Música de Valverde de la Virgen «Ángel Pérez» inicia este nuevo curso académico con una cifra sin precedentes en su trayectoria: 610 alumnos matriculados, un récord histórico que consolida a la institución como referente en la enseñanza musical en la provincia.

Nunca antes se había alcanzado un número tan elevado de estudiantes, lo que refleja tanto la creciente demanda de formación artística como el compromiso de la Escuela con una enseñanza de calidad, cercana y adaptada a todas las edades.

A este incremento se suma también el refuerzo de la plantilla docente, que este año alcanza los 18 profesores especializados, la cifra más alta desde la creación de esta institución. Esta ampliación del equipo permite ofrecer una enseñanza más personalizada, con un abanico más amplio de asignaturas y reforzando las especialidades instrumentales más demandadas, garantizando así una atención de excelencia a cada estudiante.

Además, se han habilitado nuevos espacios para hacer frente a la creciente demanda de alumnado y el incremento en el número de profesores del centro.

El aumento del alumnado abarca todas las franjas de edad, desde los más pequeños que comienzan su iniciación en la música, hasta adultos que encuentran en la Escuela un espacio para seguir aprendiendo, disfrutar y compartir su afición.

Este carácter intergeneracional constituye uno de los valores más destacados del centro, que fomenta la convivencia y el aprendizaje colectivo a través de la música.

La Escuela afronta este curso con una programación repleta de actividades y proyectos que van más allá de la enseñanza en el aula.

A lo largo del año se desarrollarán conciertos pedagógicos, audiciones abiertas al público, colaboraciones con entidades culturales de la ciudad y propuestas innovadoras que buscan acercar la música a toda la sociedad.

El objetivo es que los alumnos no solo adquieran formación técnica, sino que también vivan experiencias artísticas enriquecedoras que contribuyan a su desarrollo personal.

El director del centro (Antonio Escoriza) ha subrayado que estos datos “son el resultado del esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa, del trabajo constante del profesorado y de la confianza de las familias que apuestan por la música como parte esencial en la formación de sus hijos”.

Las especialidades instrumentales ofertadas en este centro son las siguientes: Piano, Saxofón, Flauta Travesera, Guitarra Clásica, Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, Clarinete, Trompeta, Trombón, Tuba, Bombardino, Violín, Viola, Violonchelo, Percusión, Acordeón, Canto y las especialidades centradas en la Música tradicional que son Gaita, Pandereta y Canto, Redoblante, y Chifla y Tamboril.

Además, la escuela ofrece un amplio abanico de actividades grupales tanto instrumentales como teóricas para completar la formación de su alumnado.

Las agrupaciones instrumentales que oferta la Escuela de Música son: Música de Cámara, Banda, Minibanda, Agrupación Folk, BigBand, Orquesta y Coro.

Las asignaturas teóricas ofertadas por el centro para todos los alumnos son: Música para los más pequeños (Música y Movimiento) para niños de 3 a 7 años, Iniciación al Instrumento (niños 7-8 años), Lenguaje Musical, Armonía e Improvisación y Educación Auditiva, esta última será novedad desde este curso 25/26.

Con este inicio de curso, la Escuela de Música «Ángel Pérez» reafirma su papel como un espacio de referencia cultural y formativo, abierto a la ciudadanía y en continuo crecimiento. Un lugar donde la música se convierte en un lenguaje común capaz de unir generaciones, despertar talentos y enriquecer la vida de quienes forman parte de él.