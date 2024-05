Un espectáculo lumínico con 250 drones, conciertos y lo de siempre en las fiestas de San Juan en León

Con un programa en el que habrá "talento local pero también artistas nacionales", actividades "para todos los gustos y edades, que este año no se quedarán en el centro", la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, publicitó el programa de San Juan y San Pedro. No puede estar "más contenta", como alabó, tras un plan de "once días, desde el 20 al 30 de junio", en el que las principales novedades se atienen a "un espectáculo lumínico con 250 drones la noche del 28 de junio" y el traslado del Día de las Peñas, el 22 de junio, del casco histórico al aparcamiento de San Pedro.

El programa se asienta en un gasto de 590.000 euros, "cerca de 40.000 euros más que el año pasado", debido a que "han subido los gastos de producción y el caché de los artistas, como expuso Orejas, sin detallar que Fórmula V cobrará 18.150 euros, Chenoa 35.090 euros, Reincidentes 12.100 euros, La Pegatina 53.240 euros, OBK y Rafa Sánchez 28.435 euros y Mirian Rodríguez 21.780 euros.

[Avance]