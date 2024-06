La música guía las fiestas de principio a fin

Nombres que ponen en el mapa León en la cartelera musical como es el de Rozalén y Ara Malikian, La Pegatina, Chenoa o grupos revelación como Alcalá Norte, operaciones rescate como es la presencia de los leoneses Habeas Corpus y Club Negro, con los sí en activo Los Positivos, demuestran que la música será una de las grandes referencias en las fiestas de San Juan y San Pedro, que optan por repartir juego de modo que haya escenarios por la ciudad con el objetivo de acercar actividades al público de todas las edades.

El portentoso violinista Ara Malikian actúa mañana en el Palacio de los Deportes de León

Un espectáculo de sevillanas, ya este pasado miércoles, junto a la siempre exitosa Mayorteka empezarán a dejar la huella sonora como aperitivo de lo que se viene encima, en el mejor y lúdico sentido. De hecho, algunas agrupaciones y grupos de baile repetirán más de una jornada con sus actividades dedicadas al público.

La Escuela de Danza Diana Mendoza, en la plaza de San Marcelo, un Concierto Evangélico Góspel Flamenco y la gala de Cadena Dial, todo durante el día de hoy, jueves 20, son buena prueba y demostración de que en la variedad está el gusto y la propuesta.

Come y calle abre sus puertas mañana viernes, y eso supone que la música en directo llegará al parque de San Francisco. Y además de ello, junto a una buena selección como propuesta artística por poner un ejemplo se puede destacar la llegada a León, este domingo 23 de junio, de Alcalá Norte, el grupo revelación del momento. La Academia de danza Infinity Dance Studio actñúa en San Marcelo y en la Iglesia de San Martín se podrá disfrutar de Espigas para una tarde coral con Coro Espiga.

Museo Casa Botines celebrará el Día Europeo de la Música con Fête de la Musique by Sonda_Music y Casa Palma. Y Ara Malikian, en el Palacio de los Deportes, será uno de los primeros platos fuertes de las fiestas.

El sábado, 22 de junio, Tu barrio está de baile con la Academia de baile Ikas Dance, Comienzo de la caza de notas musicales de Musizón al Rescate, organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMúsica, IV Talent Show de Danza Urbana El Corte Inglés, Tu barrio está de baile con Escuela de danza Rumballet enn una rueda de casino participativa en la plaza de Santo Martino, la Escuela de Danza de León, Orquesta Tucán Brass, en la Plaza Mayor, como remate el concierto de Fórmula V en el parking de Espacio León será la larga lista de actividades previas al domingo.

El domingo en el teatro San Francisco actuará Sandra Valero, subcampeona de Eurovisión Junior 2023. También habrá bailes tradicionales con Xeitu y Barandal, en la plaza de las Cortes Leonesas, y en la de San Marcelo, Escuela de danza Coppelia León.

La Batalla del Rock ¡Segundo Asalto! llegará este domingo con las orquestas Assia y Gaudí. En la explanada de los Pendones Leoneses. Y en la Plaza Mayor, Chenoa en concierto.

Los bailes tradicionales y la Banda Municipal de Música de León tendrán su sitio el lunes 24 de junio. Así como el X Festival Flamenco. En homenaje a la Venta Vargas, de San Fernando. Además de con motivo del cumpleaños de Antonio Gaudí un concierto de guitarra flamenca española a la luz de las velas, a cargo del leonés Gonzalo Valladares.

El miércoles será para la ASociación Coral Ordoño II y otro de los platos fuertes como es La Pegatina.

Un espectáculo de sevillanas, Academia de baile Ikas Dance y Reincidentes dan buena prueba el jueves 27 de todo lo que se puede ver y oír estos días en León.

Y ya para el viernes, Rafa Sánchez, de La Unión, Los Alcántara y OBK repartirán juego musical por la ciudad.

Plan B, Habeas, Catalina... el ‘Sonido León’ se impone

Contra viento y marea, cueste lo que cueste, que poco es, el sonido León si lo hubiera se impone en las fiestas de San Juan y San Pedro con propuestas en las que la originalidad y la marca casera es también reflejo de la calidad de la música en la ciudad y la provincia.

El Come y Calle es un lugar de acogida interesante para los grupos de aquí, pero hay además otras iniciativas en las que la reunión en torno a la música define lo que ha sido León y será gracias al empeño entusiasta de históricos del rock que siempre se han batido el cobre para León no se olvide, por ejemplo, de que es la cuna de Los Cardiacos, Los Flechazos o Café Quijano.

León Suena en tu barrio. Festival de grupos musicales leoneses. Actuación del grupo El Refugio del Pop. Calle Moisés de León, junto a la iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo (Polígono X). Esta ya es una declaración de intenciones de que las fiestas reservan espacio para lo local. Aunque puede que sentimentalmente el regreso de Habeas Corpus y Club Negro sean un gran detalle y solo una pincelada de lo que puede dar de si la intrahistoria musical leonesa. Y, por supuesto, Los Positivos.

El Lex Dance By Alhambra es un buen ejemplo de que hay actualización cuanto a calidad acerca de lo que se cuece en el mundillo musical. Y Vizconde Music, bar Plan B, sesión vermú con un concierto acústico y dos DJs a continuación de cada concierto. Plaza del Vizconde, será una oportunidad alternativa para que sin salirse del plan de fiestas se pueda disfrutar con lo que viene a ser o vendría a ser ese sonido León que aunque no esté definido existe desde los tiempos del Layla, el Berlín y similares. León suena en tu barrio es un eslogan que permite que se puedan ver a algunas de las bandas más engrasadas de la ciudad. La actuaciónde los grupos Esta Noche No (pop rock) y Cosmética (rock), en Ordoño II con Alcázar de Toledo. El sonido León si algo tiene es la la transversalidad de estilos y de tiempos y si hay un grupo que puede sacar la escena de los tiempos oscuros ese sería Catalina Grande Piñón Pequeño. Y estarán por todo lo alto.