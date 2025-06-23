La 'identidá llionesa' alza la voz con la música joven

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La 'identidá llionesa' se reinvindicó ayer en una primera jornada, en la plaza de San Marcelo, en el marco de las fiestas de San Juan. La jornada estuvo marcada por la intervención de grupos de la última hornada leonesa y mañana la cita se centrará en uno de los símbolos más identitarios, la lucha leonesa, junto con la música más tradicional y folclórica, todo ello a partir de las 18.30 horas. Ayer, los protagonistas fueron los grupos Radio Lulú, Humo, Sunset Boulevardm Treshumantes y Salamanders, música joven que representa otros sonidos ligados a la provincia y que también reivindican hacerse un nombre aprovechando el marco que ofrece esta cuarta jornada de Conceyu País Llionés.