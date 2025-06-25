Cras Dance saca a bailar a León en 'Tu barrio está de baile'

La escuela de danza urbana Cras Dance León ha ofrecido, dentro del programa 'Tu barrio está de baile', una clase de danza urbana participativa y exhibición en el anfiteatro de la plaza de San Marcos.

