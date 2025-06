Efecto pasillo despide esta noche las fiestas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La plaza de San Marcelo celebrará un concierto tributo a los Hombres G, a las 22.00 horas. Media hora más tarde, en la explanada de los Pendones actuará Efecto Pasillo. Se trata del concierto más caro de las fiestas. La banda canaria, con cinco discos hasta la fecha y otro a punto de salir, titulado Tabú, del que ya han lanzado su primer EP, cobrará 32.670 euros por tocar en León. Será el último gran concierto de las fiestas, aunque mañana, a las diez de la noche, la orquesta Radar pondrá a bailar al público. Efecto Pasillo añaden su canción Ni demasiados, ni bastantes a la banda sonora de Padre no hay más que uno 5, recién estrenada en cines y que es ya uno de los taquillazos del año. La banda canaria saltó a la fama con éxitos como Pan y mantequilla, No importa que llueva o Cuando me siento bien. Sobre su nuevo disco, que saldrá a finales de año, han dicho que tendrá canciones para todos los estados de ánimo.