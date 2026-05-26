‘Leonmania’ del leonés Christian Andrés Gutiérrez anunciará las Fiestas de San Juan y San Pedro de León

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Las Fiestas de San Juan y San Pedro de León ya tienen cartel anunciador. El elegido ha sido 'Leonmania', obra del leonés Christian Andrés Gutiérrez. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León falló ayer el cartel que será la imagen de la amplia y variada programación festiva de la ciudad.

El cartel combina motivos y figuras de formas irregulares y tipografías inspiradas en carteles antiguos y referencias visuales al estilo artístico utilizado por grupos como The Beatles y hace énfasis en tres elementos clave de estas fiestas: la Catedral de León, los fuegos artificiales y la música. “Para mí no existe un momento más lleno de vida y color en León que estas fiestas, especialmente por coincidir casi con el inicio del verano y por la presencia constante de música en cualquier rincón de la ciudad", ha explicado Christian Andrés Gutiérrez. Por eso el cartel busca, ha añadido, “que cualquier persona, sea o no de León, pueda sentir cierta conexión con el pasado y, al mismo tiempo, percibir una ciudad más viva y llena de color".

El ganador es leonés y científico alimentario de profesión además de diseñador gráfico e ilustrador freeland desde 2021. También fue ganador del cartel anunciador de las Fiestas de San Juan y San Pedro de León en 2024 con la obra 'León psicodélico'.

El jurado ha estado conformado por Camino Orejas López, concejala Comercio, Consumo y Fiesta; Pablo Álvarez, redactor de La Nueva Crónica; Sandra Santos, cámara de Leonoticias; Ramiro J. López, jefe de Fotografía de El Diario de León; Ana Martinez, directora de Editorial de Editorial MIC; Laura Ges, diseñadora gráfica y creadora digital; Margarita Carnero, directora de la Galería de Arte Armaga León; Virginia Aguado, fotógrafa y Nerea Monterde, segundo accéssit del concurso para la elección del Cartel Anunciador de las Fiestas de Navidad 2025. La secretaria del jurado ha sido Nuria Fernández. El primer premio está dotado con 1.250 euros y hay dos accéssits dotados con 100 y 50 euros respectivamente.