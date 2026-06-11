León refuerza la vigilancia en las fiestas de San Juan y San Pedro tras las últimas reyertas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Después del aumento de las reyertas y el problema por la existencia de bandas juveniles violentas, como admiten las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ayuntamiento de León dispondrá un operativo especial de vigilancia y prevención para atender las fiestas de San Juan y San Pedro. El plan se pactó este miércoles en la junta local de seguridad, presidida por el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, y con la presencia de la Policía Nacional y el resto de administraciones implicadas.

La reunión se celebró en el Ayuntamiento de San Marcelo y contó con representación de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de otras administraciones con «el objetivo de coordinar las labores de prevención y de seguridad en la ciudad durante los próximos días festivos en los que habrá una gran concentración de personas», según trasladaron desde el gabinete de prensa del alcalde.

De acuerdo al plan pactado, «durante los días festivos la Policía Local de León movilizará a la totalidad de sus efectivos para desarrollar un dispositivo especial de control y vigilancia que se desarrollará entre el 20 y el 30 de junio con patrullas a pie tanto en el casco histórico, como en el recinto ferial y otros puntos de la ciudad en los que se celebren actividades», especificaron desde el equipo de gobierno municipal.

Dentro de este operativo «habrá refuerzo policial en las jornadas en las que se espera más concentración de personas en la calle, como la noche del 23 de junio en la zona de Eras de Renueva con la quema de fuegos artificiales y posterior hoguera de San Juan», explicaron los responsables municipales. Además, también se establecerán «operativos especiales para controlar los conciertos enmarcados en la programación de las fiestas», en los que se esperan también aglomeraciones de gente.

El despliegue de seguridad, en el que colaborará también la Policía Nacional, se plantea en todas las fiestas. Pero en esta ocasión se enmarca en un contexto de alerta que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han admitido en la última semana, cuando anunciaron su intervención en reyertas con armas blancas.