Diario de León

Toda la programación del Come y Calle en las Fiestas de San Juan y San Pedro de León 2026

ANGELOPEZ; Ángelopez

Publicado por
Redacción
León

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Se trata de un destival con música en directo, food trucks, mercadillo y ocio familiar. Jardín de San Francisco. Todos los días de 12:00-00:00h (viernes, sábados y vísperas de festivos hasta la 01:30h). Organiza Come y Calle. Para más información: @comeycalleleon.

VIERNES 19 DE JUNIO (19:00 h-01:30 h)

19:00 h Apertura

21:00 h Dj Set

22:00 h Concierto: ZÖSTER (rock)

23:00 h Concierto: OSCUROS (rock)

SÁBADO 20 DE JUNIO (11:00 h-01:30 h)

11:00 h Apertura

11:00 h YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga

12:00 h Espectáculo familiar: Concierto MUSIZÓN al rescate (combos de música moderna). Centro +QMÚSICA y Asociación San Vicente de Paúl

12:00 h Pintacaras

12:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).

A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).

Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica

13:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).

A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).

Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica

14:00 h Concierto: LOS GANDULES (versiones mejoradas)

17:00 h Pintacaras

18:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12€).

A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).

Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica

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19:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12€).

A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).

Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica

21:00 h Dj Set: CHARLIE CUEVAS

22:00 h Concierto Come y Calle con Orgullo: KETEKALLES

(música que rompe fronteras)

23:00 h Dj Set: CHARLIE CUEVAS

DOMINGO 21 DE JUNIO (11:00 h-00:00 h)

11:00 h Apertura

11:00 h YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga

12:00 h Pintacaras

12:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).

A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).

Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica

13:00h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).

A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).

Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica

14:30 h Concierto: MaambO! Dj + percusión (el show tropical)

16:00 h DJ SET Tardeo: DR WHO

17:00 h Pintacaras

18:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).

A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).

Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica

19:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).

A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).

Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica

20:00 h Espectáculo familiar: El gran Rufus (clown)

21:00 h Dj Set: LA VIEJA DEL VINILO

22:00 h Concierto: MAMBA NEGRA (power trío)

LUNES 22 DE JUNIO (12:00 h-00:00 h)

12:00 h Apertura

17:00 h Pintacaras

21:00 h Dj Set: CIERRA BARES

22:00 h Concierto: ALGUIEN MÁS (pop-rock)

MARTES 23 DE JUNIO (12:00 h-01:30 h)

12:00 h Apertura

17:00 h Pintacaras

21:00 h Dj Set: VESPAMANTE

22:00 h Concierto: DEAR JOANNE (glamour punk)

23:00 h DJ Set: KILL VIR

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO (11:00 h-00:00 h)

11:00 h Apertura

11:00 h YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga

12:00 h Pintacaras

14:00 h Concierto: BELLAGIO (funk jazz rock)

15:00 h Dj Set TARDEO: OLDEPIPOL (fiesta funk-disco-dance-afro)

17:00 h Pintacaras

18:00 h Taller infantil “Construye tu caballete de pintura” impartido por MAR

BONAQUE (7 €). A partir de 5 años y menores acompañados. Inscripción previa

en WhatsApp 602647663

19:00 h Taller infantil “Mini Mundo fantástico de arcilla” impartido por MAR

BONAQUE (7 €). A partir de 5 años y menores acompañados.

Inscripción previa en WhatsApp 602647663

20:00 h Espectáculo Familiar: PABLO PARRA (malabares)

21:00 h DJ Set: por confirmar

22:00 h Concierto: JESUCRITLER (sheep punk)

JUEVES 25 DE JUNIO (12:00 h-00:00 h)

12:00 h Apertura

17:00 h Pintacaras

20:00 h Espectáculo familiar: ROCKSCHOOLEON + invitados

(Escuela de Música de Villaquilambre)

22:00 h Concierto: BEL PRADA (urban-pop)

VIERNES 26 DE JUNIO (12:00 h-01:30 h)

12:00 h Apertura

17:00 h Pintacaras

20:00 h Espectáculo familiar: EL MAGO FLECK (magia)

21:00 h Dj Set: LADY BEI

22:30 h Concierto: YUNG PRADO (electrónica)

00:00 h Dj Set: DC FORMAT

SÁBADO 27 DE JUNIO (11:00 h-01:30 h)

11:00 h Apertura

11:00 h YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga

12:00 h Pintacaras

14:30 h Concierto: SMILE (surf pop)

16:00 h Dj Set:PURETAS

17:00 h Pintacaras

18:00 h Taller infantil “Creaciones en 3D con cartón” impartido por MAR BONAQUE (7 €). A partir de 5 años y menores acompañados.

Inscripción previa en WhatsApp 602647663

19:00 h Taller infantil “Móviles reciclados con tapones” impartido por MAR

BONAQUE (7 €). A partir de 5 años y menores acompañados.

Inscripción previa en WhatsApp 602647663

21:00 h Dj Set: GÓNGORA Y QUEVEDO

22:00 h Concierto: RATA (pop-rock)

23:30 h Dj Set: RESACA BOYS

DOMINGO 28 DE JUNIO (11:00 h-00:00 h)

11:00 h Apertura

11:00 h YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga

12:00 h Pintacaras

14:30 h Concierto: Sala2 (versiones pop)

15:30 h Dj Set: JUANOCHENTAS Dj

17:00 h Pintacaras

18:00 h “Quiz and conquer”. Trivial de cultura, inglés y lógica matemática. Por

equipos hasta 3 personas. Edad recomendada +16 o +10 acompañados de

adultos (6 €/equipo). ACADEMIA REDWOOD

Inscripción previa por WhatsApp 614402711

19:00 h Taller de Primeros Auxilios y RCP impartido por Asociación de Emergencias Avan León y Asforem (5 €). A partir de 5 años para niños y adultos.

Inscripción previa en formacionleon@avan.es

20:00 h Espectáculo familiar: PRINCESOS Y CABALLERAS (títeres)

22:00 h Concierto: NOA (pop)

LUNES 29 DE JUNIO (12:00 h-00:00 h)

11:00 h Apertura

17:00 h Pintacaras

21:00 h Dj Set: por confirmar

22:00 h Concierto: DAKOTA SLUITEN (synth-dream electro pop)

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