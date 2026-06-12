Toda la programación del Come y Calle en las Fiestas de San Juan y San Pedro de León 2026
Se trata de un destival con música en directo, food trucks, mercadillo y ocio familiar. Jardín de San Francisco. Todos los días de 12:00-00:00h (viernes, sábados y vísperas de festivos hasta la 01:30h). Organiza Come y Calle. Para más información: @comeycalleleon.
VIERNES 19 DE JUNIO (19:00 h-01:30 h)
19:00 h Apertura
21:00 h Dj Set
22:00 h Concierto: ZÖSTER (rock)
23:00 h Concierto: OSCUROS (rock)
SÁBADO 20 DE JUNIO (11:00 h-01:30 h)
11:00 h Apertura
11:00 h YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga
12:00 h Espectáculo familiar: Concierto MUSIZÓN al rescate (combos de música moderna). Centro +QMÚSICA y Asociación San Vicente de Paúl
12:00 h Pintacaras
12:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).
A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).
Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica
13:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).
A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).
Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica
14:00 h Concierto: LOS GANDULES (versiones mejoradas)
17:00 h Pintacaras
18:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12€).
A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).
Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica
31
19:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12€).
A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).
Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica
21:00 h Dj Set: CHARLIE CUEVAS
22:00 h Concierto Come y Calle con Orgullo: KETEKALLES
(música que rompe fronteras)
23:00 h Dj Set: CHARLIE CUEVAS
DOMINGO 21 DE JUNIO (11:00 h-00:00 h)
11:00 h Apertura
11:00 h YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga
12:00 h Pintacaras
12:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).
A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).
Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica
13:00h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).
A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).
Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica
14:30 h Concierto: MaambO! Dj + percusión (el show tropical)
16:00 h DJ SET Tardeo: DR WHO
17:00 h Pintacaras
18:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).
A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).
Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica
19:00 h Taller de MURAL SPRAY impartido por R3SPUBLICA (12 €).
A partir de 5 años (menores de 7 años acompañados).
Inscripción previa por WhatsApp 616861688 o en @r3spublica
20:00 h Espectáculo familiar: El gran Rufus (clown)
21:00 h Dj Set: LA VIEJA DEL VINILO
22:00 h Concierto: MAMBA NEGRA (power trío)
LUNES 22 DE JUNIO (12:00 h-00:00 h)
12:00 h Apertura
17:00 h Pintacaras
21:00 h Dj Set: CIERRA BARES
22:00 h Concierto: ALGUIEN MÁS (pop-rock)
MARTES 23 DE JUNIO (12:00 h-01:30 h)
12:00 h Apertura
17:00 h Pintacaras
21:00 h Dj Set: VESPAMANTE
22:00 h Concierto: DEAR JOANNE (glamour punk)
23:00 h DJ Set: KILL VIR
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO (11:00 h-00:00 h)
11:00 h Apertura
11:00 h YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga
12:00 h Pintacaras
14:00 h Concierto: BELLAGIO (funk jazz rock)
15:00 h Dj Set TARDEO: OLDEPIPOL (fiesta funk-disco-dance-afro)
17:00 h Pintacaras
18:00 h Taller infantil “Construye tu caballete de pintura” impartido por MAR
BONAQUE (7 €). A partir de 5 años y menores acompañados. Inscripción previa
en WhatsApp 602647663
19:00 h Taller infantil “Mini Mundo fantástico de arcilla” impartido por MAR
BONAQUE (7 €). A partir de 5 años y menores acompañados.
Inscripción previa en WhatsApp 602647663
20:00 h Espectáculo Familiar: PABLO PARRA (malabares)
21:00 h DJ Set: por confirmar
22:00 h Concierto: JESUCRITLER (sheep punk)
JUEVES 25 DE JUNIO (12:00 h-00:00 h)
12:00 h Apertura
17:00 h Pintacaras
20:00 h Espectáculo familiar: ROCKSCHOOLEON + invitados
(Escuela de Música de Villaquilambre)
22:00 h Concierto: BEL PRADA (urban-pop)
VIERNES 26 DE JUNIO (12:00 h-01:30 h)
12:00 h Apertura
17:00 h Pintacaras
20:00 h Espectáculo familiar: EL MAGO FLECK (magia)
21:00 h Dj Set: LADY BEI
22:30 h Concierto: YUNG PRADO (electrónica)
00:00 h Dj Set: DC FORMAT
SÁBADO 27 DE JUNIO (11:00 h-01:30 h)
11:00 h Apertura
11:00 h YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga
12:00 h Pintacaras
14:30 h Concierto: SMILE (surf pop)
16:00 h Dj Set:PURETAS
17:00 h Pintacaras
18:00 h Taller infantil “Creaciones en 3D con cartón” impartido por MAR BONAQUE (7 €). A partir de 5 años y menores acompañados.
Inscripción previa en WhatsApp 602647663
19:00 h Taller infantil “Móviles reciclados con tapones” impartido por MAR
BONAQUE (7 €). A partir de 5 años y menores acompañados.
Inscripción previa en WhatsApp 602647663
21:00 h Dj Set: GÓNGORA Y QUEVEDO
22:00 h Concierto: RATA (pop-rock)
23:30 h Dj Set: RESACA BOYS
DOMINGO 28 DE JUNIO (11:00 h-00:00 h)
11:00 h Apertura
11:00 h YOGA en el parque con EMILIO MARZAL. Centro Integral de Yoga
12:00 h Pintacaras
14:30 h Concierto: Sala2 (versiones pop)
15:30 h Dj Set: JUANOCHENTAS Dj
17:00 h Pintacaras
18:00 h “Quiz and conquer”. Trivial de cultura, inglés y lógica matemática. Por
equipos hasta 3 personas. Edad recomendada +16 o +10 acompañados de
adultos (6 €/equipo). ACADEMIA REDWOOD
Inscripción previa por WhatsApp 614402711
19:00 h Taller de Primeros Auxilios y RCP impartido por Asociación de Emergencias Avan León y Asforem (5 €). A partir de 5 años para niños y adultos.
Inscripción previa en formacionleon@avan.es
20:00 h Espectáculo familiar: PRINCESOS Y CABALLERAS (títeres)
22:00 h Concierto: NOA (pop)
LUNES 29 DE JUNIO (12:00 h-00:00 h)
11:00 h Apertura
17:00 h Pintacaras
21:00 h Dj Set: por confirmar
22:00 h Concierto: DAKOTA SLUITEN (synth-dream electro pop)