Programación deportiva completa de las fiestas de San Juan y San Pedro de León 2026
El programa reúne más de 25 convocatorias de 18 disciplinas que se desarrollarán en más de 20 escenarios
Las Fiestas de San Juan y San Pedro llegan a León con un programa deportivo extenso y para todos los públicos.
Programa deportivo completo:
🏆 PROGRAMA DEPORTIVO SAN JUAN Y SAN PEDRO 2026
Haz clic en cualquier tarjeta para ver su ubicación exacta en el mapa
PÁDEL MÁSTERS LEON
🏢 Centro Deportivo Padel Park
📍 Calle de la Serna, 24006 León
EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA
🏢 Pabellón de Puente Castro
📍 Calle Senda de los Huertos, s/n, 24005 León
CONCURSO HÍPICO
🏢 Campo Hípico Municipal
📍 Paseo del Parque, s/n, 24005 León
I TORNEO ANA MARÍA MENÉNDEZ (GIMNASIA RÍTMICA)
🏢 Pabellón de Puente Castro
📍 Calle Senda de los Huertos, s/n, 24005 León
XXVIII TROFEO CIUDAD DE LEÓN
🏢 Bolera 5 de Octubre
📍 Calle de la Corredera, 24004 León
CONCURSO JUNIOR DE BOLO LEONÉS
🏢 Bolera 5 de Octubre
📍 Calle de la Corredera, 24004 León
GRAN PREMIO SAN JUAN Y SAN PEDRO ATLETISMO DEPORTES KAMARINY - CAMPEONATO ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEÓN
🏢 Pistas de la Universidad de León
📍 Campus de Vegazana, s/n, 24007 León
TORNEO FEMENINO DE FÚTBOL REINO DE LEÓN PROMESAS
🏢 Campos de Fútbol de La Palomera
📍 Avenida de la Universidad, s/n, 24007 León
KM AVENTURA
🏢 Paseo de Papalaguinda
📍 Paseo de Papalaguinda, 24004 León
OPEN DE SAN JUAN Y SAN PEDRO DE SQUASH
🏢 Estadio Hispánico
📍 Paseo de la Facultad de Veterinaria, 3, 24004 León
SKATE PARK PAPALAGUINDA
🏢 Skate Park Papalaguinda
📍 Paseo de Papalaguinda, 24004 León
VII TROFEO SAN JUAN PISTOLA STANDARD
🏢 Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo
📍 Calle Real (Barrio de El Ejido), s/n, 24006 León
MMR POWER RACE LEÓN - COPA DE ESPAÑA DE GRAVEL
🏢 Eras de Renueva – Centro Deportivo Supera
📍 Calle Comandante Cortizo, s/n, 24008 León
LVI TROFEO CIUDAD DE LEÓN DE JUDO
🏢 Pabellón de Puente Castro
📍 Calle Senda de los Huertos, s/n, 24005 León
JORNADAS DE DEPORTES AUTÓCTONOS
🏢 Bolera Polígono X
📍 Calle Moisés de León, s/n, 24006 León
CAMPUS GIGANTES
🏢 La Torre, La Palomera
📍 Calle Juez de Línea, s/n, 24007 León
LXVIII TROFEO SAN JUAN DE BOLO LEONÉS
🏢 Bolera de San Marcos
📍 Plaza de San Marcos, 24001 León
VIII TROFEO DE RRTT-IPSC ARMA CORTA
🏢 Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo
📍 Calle Real (Barrio de El Ejido), s/n, 24006 León
LEÓN F7 CUP III EDICIÓN
🏢 Campos de la Palomera
📍 Avenida de la Universidad, s/n, 24007 León
NACIONAL F7 AEMF +35
🏢 Campos de la Palomera
📍 Avenida de la Universidad, s/n, 24007 León
COMPETICIÓN BALONCESTO 3X3 OPEN Y MÁSTER
🏢 Módulo 2 y 3 del Palacio de Exposiciones
📍 Avenida de la Doctora Fleming, 21, 24009 León
XV FESTIVAL DE CAPOEIRA
🏢 Ágora Plaza San Marcos
📍 Plaza de San Marcos, 24001 León
ESGRIMA LÁSER - EXHIBICIÓN
🏢 Plaza de Santo Martino
📍 Plaza de Santo Martino, 24003 León
TORNEO DE GOLF LEONOTICIAS
🏢 Campo de Golf Municipal. Olímpico de León
📍 Calle El Encinar, s/n, 24193 Carbajal de la Legua, León
XXVI TORNEO DE PULSOS CIUDAD DE LEÓN
🏢 Estadio Hispánico
📍 Paseo de la Facultad de Veterinaria, 3, 24004 León
CORRO DE BASE DE LUCHA LEONESA
🏢 Parque de la Calle Coriscao (Palomera)
📍 Calle Coriscao, 24007 León