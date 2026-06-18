Programación deportiva completa de las fiestas de San Juan y San Pedro de León 2026

Una partida de bolo leonés, uno de los juegos tradicionales más arraigados de la provincia.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Fiestas de San Juan y San Pedro llegan a León con un programa deportivo extenso y para todos los públicos.

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