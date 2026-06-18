Diario de León

Programación deportiva completa de las fiestas de San Juan y San Pedro de León 2026

El programa reúne más de 25 convocatorias de 18 disciplinas que se desarrollarán en más de 20 escenarios

Una partida de bolo leonés, uno de los juegos tradicionales más arraigados de la provincia.

Una partida de bolo leonés, uno de los juegos tradicionales más arraigados de la provincia.DL

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León

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Las Fiestas de San Juan y San Pedro llegan a León con un programa deportivo extenso y para todos los públicos. 

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Todo lo que necesitas saber de San Juan y San Pedro

Consulta los conciertos, fuegos artificiales, desfiles y el calendario día por día de las fiestas de León.

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Programa deportivo completo:

🏆 PROGRAMA DEPORTIVO SAN JUAN Y SAN PEDRO 2026

Haz clic en cualquier tarjeta para ver su ubicación exacta en el mapa

📍 Vista del evento seleccionado
PÁDEL Del 18 al 28 de junio

PÁDEL MÁSTERS LEON

🏢 Centro Deportivo Padel Park

📍 Calle de la Serna, 24006 León

GIMNASIA RÍTMICA 19 de junio

EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA

🏢 Pabellón de Puente Castro

📍 Calle Senda de los Huertos, s/n, 24005 León

HÍPICA 19, 20 y 21 de junio

CONCURSO HÍPICO

🏢 Campo Hípico Municipal

📍 Paseo del Parque, s/n, 24005 León

GIMNASIA RÍTMICA 20 de junio

I TORNEO ANA MARÍA MENÉNDEZ (GIMNASIA RÍTMICA)

🏢 Pabellón de Puente Castro

📍 Calle Senda de los Huertos, s/n, 24005 León

DEPORTES AUTÓCTONOS 20 de junio

XXVIII TROFEO CIUDAD DE LEÓN

🏢 Bolera 5 de Octubre

📍 Calle de la Corredera, 24004 León

DEPORTES AUTÓCTONOS 20 de junio

CONCURSO JUNIOR DE BOLO LEONÉS

🏢 Bolera 5 de Octubre

📍 Calle de la Corredera, 24004 León

ATLETISMO 20 de junio

GRAN PREMIO SAN JUAN Y SAN PEDRO ATLETISMO DEPORTES KAMARINY - CAMPEONATO ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEÓN

🏢 Pistas de la Universidad de León

📍 Campus de Vegazana, s/n, 24007 León

FÚTBOL 20 de junio

TORNEO FEMENINO DE FÚTBOL REINO DE LEÓN PROMESAS

🏢 Campos de Fútbol de La Palomera

📍 Avenida de la Universidad, s/n, 24007 León

AVENTURA Del 20 al 28 de junio

KM AVENTURA

🏢 Paseo de Papalaguinda

📍 Paseo de Papalaguinda, 24004 León

SQUASH 20 y 21 de junio

OPEN DE SAN JUAN Y SAN PEDRO DE SQUASH

🏢 Estadio Hispánico

📍 Paseo de la Facultad de Veterinaria, 3, 24004 León

SKATE 21 de junio

SKATE PARK PAPALAGUINDA

🏢 Skate Park Papalaguinda

📍 Paseo de Papalaguinda, 24004 León

TIRO 21 de junio

VII TROFEO SAN JUAN PISTOLA STANDARD

🏢 Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo

📍 Calle Real (Barrio de El Ejido), s/n, 24006 León

CICLISMO 21 de junio

MMR POWER RACE LEÓN - COPA DE ESPAÑA DE GRAVEL

🏢 Eras de Renueva – Centro Deportivo Supera

📍 Calle Comandante Cortizo, s/n, 24008 León

JUDO 21 de junio

LVI TROFEO CIUDAD DE LEÓN DE JUDO

🏢 Pabellón de Puente Castro

📍 Calle Senda de los Huertos, s/n, 24005 León

BOLOS 22 de junio

JORNADAS DE DEPORTES AUTÓCTONOS

🏢 Bolera Polígono X

📍 Calle Moisés de León, s/n, 24006 León

BALONCESTO Del 23 al 27 de junio

CAMPUS GIGANTES

🏢 La Torre, La Palomera

📍 Calle Juez de Línea, s/n, 24007 León

DEPORTES AUTÓCTONOS 24 de junio

LXVIII TROFEO SAN JUAN DE BOLO LEONÉS

🏢 Bolera de San Marcos

📍 Plaza de San Marcos, 24001 León

TIRO 20 de junio

VIII TROFEO DE RRTT-IPSC ARMA CORTA

🏢 Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo

📍 Calle Real (Barrio de El Ejido), s/n, 24006 León

FÚTBOL Del 26 al 28 de junio

LEÓN F7 CUP III EDICIÓN

🏢 Campos de la Palomera

📍 Avenida de la Universidad, s/n, 24007 León

FÚTBOL Del 26 al 28 de junio

NACIONAL F7 AEMF +35

🏢 Campos de la Palomera

📍 Avenida de la Universidad, s/n, 24007 León

BALONCESTO Del 26 al 28 de junio

COMPETICIÓN BALONCESTO 3X3 OPEN Y MÁSTER

🏢 Módulo 2 y 3 del Palacio de Exposiciones

📍 Avenida de la Doctora Fleming, 21, 24009 León

CAPOEIRA 27 de junio

XV FESTIVAL DE CAPOEIRA

🏢 Ágora Plaza San Marcos

📍 Plaza de San Marcos, 24001 León

ESGRIMA 27 de junio

ESGRIMA LÁSER - EXHIBICIÓN

🏢 Plaza de Santo Martino

📍 Plaza de Santo Martino, 24003 León

GOLF 27 de junio

TORNEO DE GOLF LEONOTICIAS

🏢 Campo de Golf Municipal. Olímpico de León

📍 Calle El Encinar, s/n, 24193 Carbajal de la Legua, León

PULSOS 27 de junio

XXVI TORNEO DE PULSOS CIUDAD DE LEÓN

🏢 Estadio Hispánico

📍 Paseo de la Facultad de Veterinaria, 3, 24004 León

LUCHA LEONESA 28 de junio

CORRO DE BASE DE LUCHA LEONESA

🏢 Parque de la Calle Coriscao (Palomera)

📍 Calle Coriscao, 24007 León

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