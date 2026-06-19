León rinde tributo a Urraca I con fuego.

Pregona San Juan y San Pedro el fuego que se deshace en chispas de colores sobre el cielo de la medianoche del 23 de junio y luego arde con deleite sobre la hoguera que simboliza lo que queda atrás. El fuego purifica cada madrugada por estas fechas para llamar a disfrutar de la hermandad con un rito que se repite sin falta. No habría festejos sin esta tarjeta de presentación que refrenda que León cumple con las costumbres que heredó de sus ancestros. La ciudad, sin metáforas, arde en fiestas con un espectáculo que, en esta ocasión, se diseña de manera específica para conmemorar los 900 años de la muerte de Urraca I de León, primera soberana en acceder a un trono por derecho propio en la Europa medieval

La necesidad de no traicionar al programa que cada año diseña el Ayuntamiento de León marca la tirada de los fuegos artificiales como prólogo de la hoguera. El orden señala para las 23.30 horas el espectáculo bautizado Luz Real, creado por pirotecnia Xaraiva. La empresa gallega, que ya se encargó de la tirada del pasado año, dibujará esta vez en el firmamento leonés con la pólvora de los cohetes y el sonido acompsado un homenaje a Urraca I. No cambiará la zona de disparo con respecto a las anteriores noches de San Juan: la ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva, servirá de escenario desde el que se elevarán al cielo para que se puedan ver desde todas las zonas de la capital leonesa e, incluso, el área metropolitana.

El tributo a la monarca leonesa, que se ha convertido en protagonista de todo el programa cultural y festivo de León para honrar su muerte, hace ahora 900 años, ocupará también el mensaje de la hoguera. La pira se empezará a levantar estos días en las inmediaciones del IES Eras de Renueva y, antes de que la consuma el fuego el Ayuntamiento de León dará margen para que los leoneses disfruten en las jornadas previas a la noche del 23 de junio del diseño especial. Pero, llegadas las 00.00 horas, después de la traca con la que se cierran los fuegos artificiales previos, se prenderá la mecha para que sólo queden en el suelo los rescoldos, vigilados por los profesionales del parque de bomberos de la capital leonesa.

Los dos espectáculos se aprovecharán además este año como excusa para que la asociación de fotógrafos Focus ponga el objetivo sobre esta parte de las fiestas. El colectivo se cita a partir de las 22.00 horas a los aficionados en el aparcamiento del antiguo Toys’r’us, junto al hipermercado Carrefour, para subir a los antiguos depósitos que hay frente a Puente Castro. La atalaya se ofrece como punto privilegiado para la toma de instantáneas con el gancho de disfrutar de la salida nocturna.

Focus avanza que, con las mejores fotos de los participantes en esta salida nocturna, se preparará una exposición. Los interesados en inscribirse y obtener más información deben dirigirse por correo electrónico a la dirección info@focusleon.es. Cada persona debe llevar su propio material fotográfico, cámara, trípode y ropa, señalan.