La Feria de la Artesanía regresa a las fiestas de San Juan de León con 31 talleres artesanos
Estará abierta desde hoy hasta el 28 de junio en la calle Ruiz de Salazar donde los artesanos ofrecen un extenso catálogo de artículos de especialidades como la joyería, la ilustración y estampación, la marroquinería, el vidrio, la cosmética natural o la escultura
La Feria de la Artesanía de León regresa a las fiestas de San Juan y San Pedro en su 28 edición con la participación de 31 talleres artesanos llegados desde Castilla y León y otras comunidades autónomas. Este certamen está organizado por La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León.
La Feria de Artesanía de León reúne 31 talleres artesanos en la calle Ruiz de Salazar hasta el próximo 28 de junio. Está abierta en horario de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 horas, situando el centro de la ciudad como un escaparate de los oficios artesanos.
La concejala de Comercio, Consumo y Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, acompañada de la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, han participado esta mañana en su inauguración junto al presidente de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), Miguel Ángel Tapia, y otras autoridades. Han agradecido a los artesanos su participación en esta feria que se presenta como un mercado especializado de artículos que reivindican la producción sostenible y el saber hacer de profesionales en un recorrido por lo más representativo de los oficios tradicionales.
Una feria en la que pueden conocer de cerca piezas únicas hechas a mano de una amplia variedad de oficios y disciplinas, entre ellas marroquinería, joyería, papel y cartón, madera, escultura en bronce, estampación e ilustración, estampación textil, decoración textil, cuidados personales, puzles de madera, cerería, pintura y vidrio.
La Feria de la Artesanía regresa a las fiestas de San Juan
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