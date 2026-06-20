Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 en León: programa completo del sábado, 20 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

De 8:30 a 22:00 h Open de Squash San Juan y San Pedro 2026. Organiza el Club Squash León. Pistas de Squash Estadio Hispánico.

9:00 h y 15:00 h Torneo de Golf Lino Casquero Ciudad de León. Organiza Olímpico de León en sus instalaciones de la C/ Justino Azcárate.

De 9:00 a 15:00 h VII Trofeo San Juan de RRTT-IPSC Arma Corta. Organiza C.D.T.O Legio VI Victrix. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo (acceso restringido a participantes). Inscripciones: Aplicación IPSC-APP.

De 9:00 a 18:00 h I Torneo GR Ana María Menéndez. Organiza Club Ritmo. Pabellón de Puente Castro.

De 9:30 a 21:30 h Torneo Femenino de Fútbol Reino de León Promesas. Organiza C.D.P. Reino de León Promesas, en los campos de fútbol de La Palomera.

De 9:30 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organiza la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque. 10

10:30 h XXVII Trofeo Ciudad de León-Deportes Autóctonos. Organiza la Delegación de León de la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León. Bolera de la calle Cinco de Octubre.

10:30 h Concurso Junior, Trofeo San Juan de Bolo Leonés 2026. Organiza la Delegación de León de la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León. Bolera de la calle Cinco de Octubre.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

De 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30 h Fiesta Medieval 2026. La Diputación de León, a través de su grupo de actividades compartidas que engloba los centros Sagrado Corazón, COSAMAI, Ntra. Sra. del Valle y Santa Luisa, dependientes del Servicio de Centros de Atención Especializada, programa cada año una actividad denominada Feria Medieval. Los objetivos de esta actividad son potenciar la integración de las personas con discapacidad en un acto en el que los protagonistas activos son los residentes, así como estimular las capacidades creativas, físicas y psíquicas del colectivo que residen en los Centros de la Diputación. Patio del Palacio de los Guzmanes.

De 12:00 a 16:00 h 1º Olímpico de León Dog Fair. Organiza Fundación Impulso para el Futuro, con la colaboración del Olímpico de León y 9 Televisión. Inicio del concurso de todas las razas. Y desde las 16:00 h, fases finales. Entrada libre. Olímpico de León.

De 12:00 a 21:00 h OFF - Segunda Feria del Barrio de los Artistas León Oeste. Nueve horas de exposición y venta de arte en las que se incluyen seis talleres y un concierto. A estos stands se unen otros cinco proyectos seleccionados a través de convocatoria pública. Colabora:Parroquia de San Francisco de la Vega.

Stands de la Feria:

Isla Bukanera (Juan Rafael)

Isla Bukanera (Eloísa Otero)

Ediciones Menguantes

La Cabaña 11

La Casa Magnética (Efraím Ortega)

Andén Creativo + José Luis Arnao

Galería Cinabrio

Paraíso, laboratorio de arte (Luis Melón)

Cartujadas y pajas metales2

ACTIVIDADES DE LA FERIA:

12:00 h Taller carabatos. La Cabaña. Desarrollaremos nuestra creatividad creando divertidos personajes a partir de diferentes garabatos que hará cada niño y niña en su papel. Para todos los públicos. Taller gratuito.

12:00 h (toda la jornada) Descubriendo la acuarela. Taller de Galería Cinabrio: aprende a trabajar la acuarela desde cero. Taller dirigido a todas las edades sin necesidad de inscripción previa.

17:00 h – 20:00 h Taller de mini-esculturas y mini-paisajes de Andén Creativo: interviene y transforma pequeñas esculturas y relieves inspirados en paisajes de montaña y en la pintura contemporánea. Color, textura y pátinas para crear una mini obra artística única y llevártela a casa. Actividad abierta para todas las edades. Precio desde 7 euros. Plazas limitadas. Reserva tu plaza a través del mail: infoandencreativo@gmail.com o en el teléfono 689155732.

17:00 h Taller: Pequeños Gaudís. La Cabaña. Aprenderemos la técnica del trencadís que el arquitecto modernista Antonio Gaudí ejecutó en muchas de sus obras, con relación al año Gaudí que se celebra este año. Plazas limitadas. Inscripciones en el formulario o en el correo electrónico estaeslacabana@gmail.com. Precio 3 euros por asistente, a partir de 3 años en adelante.

18:00 h Taller de Ediciones Menguantes: El arte de ver lo que te rodea. Vivimos rodeados de interrupciones: pantallas, notificaciones, mensajes, estímulos constantes que fragmentan nuestra atención. En este taller práctico realizaremos un gesto sencillo y radical: observar lo cotidiano. Afinar la percepción, desacelerar el ritmo, recuperar una relación más consciente con nuestro entorno. Taller gratuito con inscripción previa en el correo: hola@menguantes.com.

19:00 h La Futura. Taller de teatro de la imagen y expresión corporal. Desarrolla de una forma amena y divertida tu expresividad corporal y lenguaje físico a partir de juegos y dinámicas grupales. Taller gratuito a partir de 16 años, con inscripción previa en el correo: acefalonarcisoteatro@gmail.com.

20:00 h Concierto Chito Red. Versiones de pop-rock de los años 80. Patio de la Iglesia de San Francisco de la Vega. Entre Gómez Salazar y Dr. Fleming.

De 12:00 a 21:00 h Exposición de Artesanos y Pintores leoneses. Organizado por las Asociaciones ‘Jardín de las Artes’ y ‘León con Arte’. Plaza de Puerta Obispo.

12:00 h Concierto vermú con grupos de rock +QMÚSICA en el Come y Calle. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de los grupos de música moderna de +Qmúsica.

De 16:00 a 21:00 h Gran Premio Deportes Kamariny Ayuntamiento de León, Campeonato Autonómico Sub-23 y Campeonato Autonómico Absoluto de Atletismo. Organiza la Fundación Manuel Martínez y la Federación de Atletismo de Castilla y León. Pistas de Atletismo de la Universidad de León. Campus de Vegazana.

De 17:00 a 1:00 h Programa Es.Pabila. Talleres de Chapas, Urban Dance, tarjetas, barro, tattos, atrapasueños y pulseras. Lugar: Espacio Vías. Gratuito. De 12 a 30 años.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

19:00 h Grupo Luz del Norte a son de Andalucía. Casa Cultura de Armunia. C/ Juan Bosco. Línea bus 1.

20:00 h Concierto de Ara Malikian: ‘Intruso’. Palacio de Congresos y Exposiciones. Venta de entradasCtickets.es y Artisticket.

20:00 h Actuación de grupos de bailes tradicionales: Acedera y Abesedo. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 h Pregón oficial de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 a cargo de Rodrigo Cuevas. Consistorio de San Marcelo. Amenizado por las peñas de León. Agitador folclórico y artista total, Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) gusta rondar a la canción tradicional con otros géneros, haciendo conversar la música electrónica con el humor, la sensualidad o la crítica social, convirtiendo sus espectáculos en una experiencia cultural y sensorial única. Durante los últimos años ha conseguido diversos reconocimientos. Ha alcanzado el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2023, el Premio Arcoíris 2022 del Ministerio de Igualdad, el Premio Ojo Crítico de RNE de 2021 a las Músicas Modernas, el Premio MIN 2020 al Artista Revelación y al Mejor Álbum de Fusión y Músicas del mundo, o el Premiu Camaretá al meyor cantar en asturiano por su composición Rambalín.

22:00 h Festival Rap-Cons Es.Pabila. Batalla de Gallos con Arkano de juez y Chamizo y Lykos.Exhibición de freestyle. Lugar: Espacio Vías. Entrada libre hasta completar aforo.

22:00 h Gira de Verano Dial 2026. Con la actuación de Cepeda, María Parrado, Norán, Guille Toledano, La Llave, Borja y Kalenn. Explanada de los Pendones Leoneses.

22:30 h Concierto de Noa. Plaza Mayor.Colaboran Hosteleros de la plaza Mayor.

23:30 h Concierto de Drum Show. Plaza Mayor. Colaboran Hosteleros de la plaza Mayor.