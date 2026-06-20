El Palacio de los Guzmanes celebra la fiesta medieval de los centros asistenciales

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, encabeza la visita a la feria medieval de los centros asistenciales de la institución.Peio García

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los cuatro centros asistenciales de la Diputación de León -Cosamai, Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Valle y Santa Luisa- celebraron este sábado una nueva edición de su tradicional Fiesta Medieval en el patio del Palacio de los Guzmanes, sede de la institución provincial.

La jornada contó con la asistencia del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el diputado de Derechos Sociales, Francisco Javier Álvarez, que han estado acompañados por los vicepresidentes Roberto Aller y Ana Arias, y los diputados Patricia Martínez, Emilio Martínez y Sara Fernández, que compartieron esta actividad con residentes, usuarios, profesionales, familiares y voluntarios.

La Fiesta Medieval es una actividad de convivencia en la que participan representantes de los cuatro centros de atención especializada que acuden ataviados con vestimentas de época y que disfrutan de un ambiente festivo y participativo que fomenta la integración y la interacción entre todos los asistentes, informan desde la institución. Incluye un mercadillo medieval en el que se exponen y ponen a la venta productos artesanales elaborados por los propios residentes y usuarios en los talleres y actividades que se desarrollan a lo largo del año. Entre los artículos expuestos figuran piezas de cerámica, jabones, velas, trabajos de cestería, objetos pintados a mano, encuadernaciones y productos textiles.