León espera a San Juan con el vermú en la mano

El buen tiempo llena las calles de León durante las fiestas.Virginia Moran

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A la espera de que lleguen los días fuertes de las fiestas, los leoneses se han puesto el calor por bandera y se lanzaron en masa a la calle aprovechando el ambiente prefestivo y el fin de semana. Las terrazas a la sombra se llenaron de fieles a la hora del vermú, buscando siempre un rincón fresco para disfrutar de la bebida. Entre los actos previsto para allá están el festival de sevillanas en la Condesa, el concierto de la Agrupación Folk de la Escuela de Música de Valverde de la Virgen en el Teatro San Francisco o la Pasarela León Moda 26, en la plaza San Marcelo, junto a Botines. A las 20.00 horas arrancará el Día de la Identidá Llionesa y a las 21.00 horas actuará Hueco en Espacio Vías. La ciudad calienta así motores para llegada de San Juan y su víspera, con el despliegue de la hoguera y los fuegos artificiales.