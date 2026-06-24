Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 en León: programa completo del miércoles, 24 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

De 8:00 a 15:00 h Feria tradicional equina de ‘San Juan’. Mercado de Ganados de León. Ctra. Vilecha.

De 9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organiza Gigantes del Basket. Pabellón la Torre. C/ El Encinar. Inscripciones: www.campusgigantes.com.

De 9:30 a 14:00 h Campus de Fútbol Diego Calzado. Organiza Fútbol Base León y Olímpico de León en sus instalaciones. Inscripciones en https://www.olimpicodeleon.com/ o en el recinto.

9:45 h LXVIII Trofeo San Juan de Bolo Leonés por equipos. Bolera de San Marcos.

10:00 h LXVIII Trofeo San Juan de Bolo Leones. Organiza la Delegación de León de la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León. Bolera de San Marcos.

10:45 h Fiestas de San Juan. Asociación de Vecinos del barrio San Pedro de las Huertas - La Serna en colaboración con la parroquia de San Juan de Regla. Procesión de San Juan Bautista con los pendones de los pueblos del Alto Torío. Salida desde la parroquia a las 10:45. Recorrido: Dante, La Serna hasta el Ceas La Serna, plaza de San Pedro, San Juan, San Guillermo, avenida Real, rotonda Miguel Zaera, Miguel Zaera, Profesor Xaime Andrés, Escritora Eva González, Cayo Jesús Fernández Espino.

12:30 h Eucaristía en honor a San Juan Bautista en la Parroquia San Juan de Regla.

14:30 h Paella de la fiesta de San Juan Bautista en la calle Joaquín López Robles.

18:00 h Exhibición de Lucha Leonesa.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

11:00 h “Musizón al Rescate”. Cazando a la nota Re en la plaza del Grano. Organizado por la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón 3, niños de 4 años.

11:00 h Misa oficial de San Juan con la asistencia de la Corporación Municipal. Capilla del Cristo de la Victoria. Calle Ancha.

11:30 h Exposición del Altar Tradicional del Día de San Juan. Organizado por el Grupo Tenada. Plaza de San Marcelo, puerta de la Iglesia.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

12:30 h Actuación de la Banda de Música de León. Templete de Música de la Condesa. Paseo Condesa de Sagasta.

13:30 h Lectura de los Decreta: “Defiende tu tierra, defiende tu historia”. Organiza la Asociación de Amigos de los Decreta. Templete de Música de la Condesa. Paseo Condesa de Sagasta.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zona Barrio Romántico, Los Cubos y Santa Marina. Participa la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.

De 19:00 a 20:30 h León de fiesta con 9TV. Programa de televisión en directo con entrevistas, actividades, actuaciones, sorteo de regalos. Acude a ver cómo se graba la televisión en directo y llévate regalos. Además, tus pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades infantiles como pinta caras, cochecitos de pedales, futbolín, dardos, simuladores, fútbol, chapas, etc. Organizado por 9 Televisión. Centro Comercial Espacio León.

20:00 h Actuación de los grupos de bailes tradicionales San Pedro del Castro y Xeitu. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 h Exhibición de la escuela de baile Emotion Dance. Plaza de San Marcelo.

21:00 h Concierto de Revolver. Plaza Mayor.

22:00 h Actuación de ‘La Misión, el espectáculo más grande de España’. Más de tres horas de actuación. Explanada de los Pendones Leoneses.

22:30 h XII Jornadas Culturales Rey Ordoño. Noche de San Juan: animación musical con el Probe Miguel. Organiza la Federación de Asociaciones Vecinales de León Rey Ordoño junto a la AA.VV. Juan Nuevo. Era de Armunia, junto al Polideportivo.