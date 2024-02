El Senado reprueba a Marlaska por la muerte de los dos guardias civiles

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

La mayoría con que cuenta el PP en el Senado sacó ayer adelante la moción para reprobar al ministro del Interior por su «nefasta gestión» en la lucha contra el tráfico de drogas y la falta de medios de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz), donde el 9 de febrero fueron asesinados el leonés David Pérez y el gaditano Miguel Ángel Gómez al ser embestidos por una narcolancha.

Es la segunda vez que Fernando Grande-Marlaska es reprobado. La legislatura pasada ya lo fue en el Congreso por la tragedia migratoria de la valla de Melilla —donde murieron al menos 23 personas—, la otra gran polémica a la que ha tenido que hacer frente durante su etapa al frente del ministerio.

La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, aprovechó para culpar a Pedro Sánchez de que Marlaska continúe en el Gobierno tras lo sucedido. «Utiliza a sus ministros como escudos humanos y a su partido para someterlo al independentismo con tal de mantenerse en el poder», dijo antes de denunciar que Interior desmantelase una unidad de élite de la Guardia Civil creada para la lucha antidroga en la zona del Campo del Gibraltar, conocida como Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur.

La ofensiva contra Marlaska —Sumar, ERC, Bildu y Junts se abstuvieron en la reprobación—, además, fue simultánea en el Congreso. Miguel Tellado, Elías Bendodo y Ana Belén Vázquez, diputados del PP, acusaron al ministro de «atrincherarse» en el cargo y vincularon la decisión de desintegrar la OCON Sur a la presión de Marruecos —país al que, precisamente, Sánchez viajó el lunes en un viaje anunciado por sorpresa este martes—.

El dirigente vasco, por su parte, insistía —en la línea de los últimos días— que el OCON no ha desaparecido, que sus 150 efectivos y recursos se integraron en la Policía Judicial de la Comandancia de la zona, y que en 2023 hubo más operaciones e incautaciones que nunca.

Marlaska, de hecho, aportó una batería de datos para argumentar que el «desmantelamiento» de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad se produjo —en realidad— en los últimos siete años de gobierno popular con Mariano Rajoy al frente de la Moncloa.

«Los únicos que han desmantelado algo han sido ustedes. Tienen el honor de haber perdido 13.000 efectivos durante sus últimos siete años de Gobierno», apuntaba durante la sesión de control en la Cámara Baja..

El ministro del Interior defendió su gestión desde 2018 contra el narcotráfico, aunque apuntando que siempre hay margen de mejora. Además, ha reiterado que el fin de la unidad OCON-Sur no afectó a las operaciones, facilitando datos de que hubo más detenidos y droga incautada en 2023 que en años precedentes.

Dicho esto, Grande-Marlaska se ha centrado en criticar a González Pons, recordando unas declaraciones suyas sobre la tragedia en Melilla en la que murieron más de 20 migrantes. «No me extraña, no me llama la atención que para pretender concluir cualquier responsabilidad política de este ministro infunda e impute a un coronel de la Guardia Civil y a un capitán de la Guardia Civil una conducta como la que acaba de imputarles», ha dicho.

Grande-Marlaska ha defendido las decisiones de la cadena de mando y ha reiterado que desde 2018 hay más agentes y con más medios contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar porque ellos no se dedican a «jornadas de asueto» como hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el condenado por tráfico de drogas Marcial Dorado, ni permiten que entren en los hospitales para llevarse a detenidos cuando están bajo custodia policial.

También ha vuelto a repetir las cifras de detenidos y incautaciones de droga, deteniéndose en los medios como las patrulleras de la Guardia Civil. En este sentido, ha señalado que contará con hasta once embarcaciones más en la zona de aplicación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que abarca seis provincias andaluzas.

Además, ha indicado que la Guardia Civil cuenta ya con 13 patrulleras en la provincia de Cádiz, aunque tres están «inoperativas a largo plazo» y otras tres «inoperativas a corto plazo». No obstante, el Ministerio del Interior ha desvinculado la flota de patrulleras de lo ocurrido en Barbate, ya que desde el primer momento han señalado que el temporal obligó a utilizar una zódiac que se trasladó por carretera hasta el puerto de esta ciudad del litoral gaditano.

