La Diputación ha consumido ya 174 de los 195 millones del remanente de 2023

La Diputación ya ha consumido 174 de los 195 millones del remanente de tesorería del año 2023. Así lo dio a conocer el Diputado de Hacienda, Santiago Dorado, durante el pleno extraordinario y urgente que se celebró este viernes en el que liberó algo más de 12 millones de euros que serán destinados a las estaciones de esquí de San Isidro y Leitariegos, el Plan de Juntas Vecinales del Bierzo y el servicio de Ayuda a Domicilio, entre otras actuaciones.

Además aprobó la convocatoria y las bases del Plan de Ocupabilidad e Inserción Laboral 2024 por el que los ayuntamientos de las provincia de menos de 20.000 habitantes podrán financiar la contratación de trabajadores en situación de desempleo.

Ambos asuntos, los únicos en el orden del día, salieron adelante por unanimidad de todos los grupos políticos.

El primer punto, previamente dictaminado por la Comisión de Hacienda, Contratación y Desarrollo Económico, llevaba la propuesta de Aprobación del Expediente 4/2024 de modificación de créditos al presupuesto de la Diputación por un montante de 12.072.936 euros, de los cuales 419.020 en la modalidad de crédito extraordinario y 11.653.916 euros como suplemento de crédito, financiados mediante baja por anulación por importe de 100.000 euros y remanente de tesorería para gastos generales de 11.972.936 euros.

Según explicó el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, estos algo más 12 millones de euros principalmente van destinados a tres servicios. Por un lado a incrementar la dotación con la que ya contaba el Servicio de Ayuda a Domicilio «que incrementa, prácticamente, en otros cinco millones de euros para la licitación del nuevo contrato que va a suponer ampliar también la cobertura y los servicios de los que van a poder disfrutar todas las personas que lo demandan en el medio rural».

Por otro lado, «importante para zonas de montaña que están en el entorno de las estaciones de esquí de San Isidro y de Leitariegos se dota con otros cuatro millones de euros prácticamente que se añaden a la consignación inicial y que van destinados a nuevas inversiones que se van a realizar en las estaciones de esquí y también para el gasto corriente, sobre todo, para el mantenimiento adecuado», informó Dorado.

La tercera partida de esos 12 millones, es para el Plan de Junta Vecinales del Bierzo que se dota con una cantidad añadida de 2.234.000 «para que las juntas vecinales del Bierzo puedan tener la misma dotación que las del resto de la provincia».

Según explicó Dorado, «una vez realizada la liquidación del ejercicio 2023, partíamos de un remanente de tesorería de 195.991.000 euros y ya con esta modificación de crédito número 4 hemos consumido 174.539.000, con lo que restan ya solamente 21.452.000 euros. Queda ponernos a trabajar para ejecutar todo lo que podamos, pero no se nos puede acusar de que no estamos activos y de que no se hacen cosas, pero todo lleva su tiempo pero esta es la mejor demostración de todo el trabajo que se realiza en la institución provincial día a día».

Por otro lado, el pleno aprobó la convocatoria y las bases del de ocupabilidad que tendrá carácter bianual por el que los municipios de menos de 20.000 habitantes podrán contratar trabajadores desempleados para la realización de sus tareas, muy necesarios especialmente en verano. Está dotado con 8.216.624 euros. Todos los grupos destacaron la importancia de este plan.

La anécdota tuvo lugar a medida que fue pasando la mañana, cuando los diputados fueron siendo llamados para celebrar otro pleno urgente ya que en las bases del Plan de Empleabilidad había un error técnico. Primero fueron convocados para doce y media del mediodía, pero cada muchos de ellos ya no se encontraban en la casa. Algunos llegaron a pensar que se trataba de una broma.

Poco a poco fueron llegando todos y el pleno nuevo pleno se celebró pasadas las dos de la tarde, aprobando las beses del Plan ya con el correspondiente error subsanado.

La anécdota El pleno tuvo que ‘repetirse’ horas después por un error en las bases del Plan de Empleo