Las marcas de calidad piden sensibilidad en la lucha contra los grandes lineales

La presidenta de la IGP Alubia de La Bañeza-León, María Montserrat San José, el presidente de la IGP Lenteja Tierra de Campos, José Andrés García, de la Asociación para la Promoción del Chorizo de León, Javier Villaverde, han hablado de la apertura de mercados para las marcas de calidad de la provincia en la segunda mesa redonda de la jornada.

San José habló de la defensa "de uno de los cultivos por los que más se ha conocido a la provincia· y que exige "una apertura de fronteras" que reconozca el sello de calidad "que aporta cualidades distintas a otras alubias por el clima y las condiciones", dijo en referencia a las alubias. Pidió una apuesta "por la siembre bajo esa marca". La demanda es la que marca la producción de cualquiera de las cuatro variedades leonesas. "Pero solamente vendemos una pequeña parte de lo que se consume en España, por el problema de los precios". Es la lenteja "el pariente pobre de la cesta de la compra, como pasa siempre con las legumbres", dijo "pero hay que pedir que se demande más".

"El fondo de todo es el coste. Hay diferencias de hasta cinco euros en un kilo y eso se nota", explicó. "No podemos competir en igualdad de condiciones".

"Hay que pensar en positivo y creer que todos juntos vamos más lejos", finalizó su intervención.

García Moro habló de la lenteja "como el producto que sacaba la economía familiar a flote. Estaba en todas partes y era invisible", dijo de la pardina. "La alubia tenía nombre pero la lenteja, no y la calidad mejoró gracias a Javier Alonso Ponga", destacó. 42 pueblos de León producen lenteja y permiten una base de producción muy amplia. Nos establecimos en 5.000 hectáreas, una superficie que no hay en otros sitios", dijo. Había un objetivo de 10.000 hectáreas pero "una equivocación del ministro de turno nos bajó a 2.500 hectáreas. Cuando siembras hay que hacer números. Antes una explotación de 50 hectáreas era buena, hoy con menos de 300 no haces nada".

Destacó la importancia del envasado y la picaresca que a veces "engaña con el origen" y juega con la calidad del envasado. "Hay que combatir el problema porque muchas veces las lentejas vienen de donde no es. El problema no es que nos quiten ventas sino que jueguen con la calidad", dijo. "El problema está en los grandes lineales, que venden marcas blancas. Al consumidor hay que enseñarle cuál es el buen producto".

No hay miedo al producto de calidad: "Al revés, hay que enseñar al consumidor y más ahora que hay nuevos consumidores como los diabéticos, los veganos, los halal... hay que innovar". Los dietistas dicen que hay un exceso de proteína animal "y hay una vegetal que es inmejorable para la salud. La legumbre es el bistec verde y hay muchas recetas para sustituir a la proteína de la carne. Cuando fidelizas a un cliente ya no vas a perderlo nunca", señaló.

"Necesitamos herramientas para competir contra quienes tienen una capacidad de producción muy superior. Estoy escuchando la huella de carbono a todas horas y hay que regularlo debidamente porque las legumbres no dejan rastro apenas".

Sanz dató la creación de la asociación en 2014 con 16 empresas de las que 11 están certificadas, con un millón de kilos de chorizo vendidos. "Nos gustaría que hubiera más asociados. Casi todo lo que tenemos somos pequeños productores. Buscamos la IGP, hemos presentado la documentación inicial y estamos ahí. Tardaremos dos años como poco", explicó.

"El chorizo tiene mucha oferta en el mercado, hay mucho producto encubierto que aprovecha las IGPs para colocarse en las grandes superficies. Si se pone en la etiqueta 'Chorizo elaborado en León' en lugar de 'Chorizo de León' ya no puedes decir nada. Todo depende de la demanda". Las administraciones "no siempre son estrictas con el control".

"Si hay más demanda de chorizo, va a obligar al industrial a solicitar más. Por eso es importante entrar en la marca de garantía. Se trata de certificar de la mejor forma posible". Las Diputaciones "son las grandes garantes de las marcas de calidad", más que la Junta que cuando el ministerio abrió la mano y llevó un millón de euros para toda España y quito las ayudas. Si a un productor se le ayuda con 60 euros por hectárea se podría compensar un poco el problema". Las empresas pequeñas "necesitamos ayuda porque las grandes se llevan las subvenciones y los pequeños necesitamos un poco de apoyo".