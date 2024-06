Los regantes denuncian la inacción del Miteco y reclaman más regulaciones y modernizaciones de regadíos. Así se manifestaron durante la mesa redonda titulada 'Eficacia en el uso del agua' celebrada esta tarde dentro del IV Congreso de Agroalimentación organizado por Diario de León, que la que tomaron parte el presidente de Ferduero, Eloy Bailez, el del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, Julio César Carnero, y de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, Javier Alonso.

"El sistema Duero en general es deficitario en agua. Dependemos de un ministerio, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que no hace honor a ninguno de sus nombres porque no hace nada. Menos mal que parece que la ministra se va a Europa. Porque el Ministerio de Agricultura está poniendo dinero a través de la Seiasa para la modernización de regadíos. Y la Junta también. Pero el de Medio Ambiente, que del que depende el agua, no hace nada. Tiene que hacer regulaciones y no hace nada. Parece que no se puede hablar de regulaciones y hay que hablar de ello y no pasa nada. Gracias a las regulaciones el río Órbigo no se seca, por ejemplo". Así de contundente se manifestó Bailez, quien añadió que "lo único que pedimos es que se ejecuten las obras que vienen en el Plan Hidrológico que son las balsas de La Rial y Los Morales y las dos de Las Cuezas.

En términos parecidos se mostraros sus dos compañeros de mesa. "Se ha hecho una política mirando más al medio ambiente que a la sociedad. Nosotros vivimos en el mundo rural. Cualquier administración que no vea que el agricultor y el ganadero forma parte del medio ambiente está equivocada. Hay que buscar el equilibrio. Y la Administración actual no lo ha hecho", afirmó Alonso.

"Hemos tenido unos gobiernos medioambientalistas a los que no les ha preocupado la gente que vive en el medio rural. Eso es así", subrayó Carnero.

Todos ellos también destacaron el uso eficiente del agua que hacen los agricultores, en general. Y para ello la importancia de seguir modernizando los regadíos. "Nosotros tratamos de inculcar a los agricultores que aunque este año haya agua debemos ahorrar la máxima posible para el año que viene", señaló Alonso. "Eso tiene que ser así porque no sabemos cuándo va a venir la próxima sequía", apostilló Carnero. "La abundancia de agua da comodidad. La optimización del agua es infinitamente mayor en un riego modernizado. Por eso no nos cansaremos de reclamar a las administraciones hasta que las 53.000 hectáreas que penden de Barrios de Luna estén todas modernizadas", añadió.

Otro de los asuntos que salió en el debate fue el 'enfrentamiento' que existe en la sociedad actual entre el mundo rural y el urbano y abogaron porque desde los colegios, desde el sistema educativo se muestre a los niños la actividad del campo y de dónde salen los alimentos y cómo se producen. "El enfrentamiento viene principalmente del desconocimiento. Si los de la ciudad supieran lo que hacemos cambiaría su percepción sobre nosotros", señaló Alonso.

Todos ellos dejaron algunas frases para la reflexión.

"Nos critican porque somos los mayores consumidores de agua. Y eso es así. Pero es para producir alimentos. No nos la llevamos en los bolsillos". "Lo que no se produzca en León, se producirá en Marruecos, en Turquía o en Brasil. ¿Es más ecológico producirlo allí y traerlo de 10.000 kilómetros?" "Hay que enseñar a los niños cómo es la agricultura. Ya llevan años haciéndolo en Francia y el concepto de agricultura es totalmente distinto", afirmó Alonso.

"La sociedad urbana actual debe ser más solidaria y mirar más para el medio rural. Que piensen que si quieren comer productos de calidad y cultivados en el país, hacen falta agricultores y agua, y hay que mirar por ellos". A las administraciones les pedimos más modernizaciones y más regulaciones y decirles que nos tienen ahí para colaborar con ellos, que no estamos para luchar contra ellos", aseguró Carnero.

"Las regulaciones son compatibles con el medio ambiente. Señores, regulemos". "El agricultor lo único que hace es transformar el agua en alimentos". "Nos queda una gran labor pedagógica que debe hacerse desde las aulas. Yo creo que si los niños conocen la agricultura, de dónde vienen los alimentos, se acaba con muchos de los problemas", subrayó Bailez.