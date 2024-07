La Guardia Civil rescata a una mujer herida en Burón que no podía salir de su casa

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha rescatado una mujer de avanzada edad que se encontraba herida en su domicilio ubicado en la localidad de Polvoredo, en Burón (León), circunstancia que le impedía moverse. Tras tener conocimiento de estos hechos, una patrulla del puesto de Almanza se trasladó al lugar para comprobar su veracidad y efectuar el auxilio.

Entrevistados con los vecinos, éstos comunican que no la habían visto desde el día anterior, que se encontraba en la vivienda, que no podía salir por sí misma y que no era posible acceder al interior debido a que puertas y ventanas se encontraban cerradas.

Tras realizar un reconocimiento perimetral de la vivienda, los guardias civiles observan a la moradora a través de la ventana, constatando que se encuentra consciente y pide ayuda, diciendo que se encuentra mareada y no puede levantarse. Ante la urgencia de la situación, la patrulla fractura una ventana y entran a su interior donde localizan a la señora totalmente inmovilizada, acusando un agudo dolor en el tren inferior, con claros síntomas de desorientación, debilidad y deshidratación.

Posteriormente, los servicios médicos que esperaban fuera atienden a la mujer que es evacuada en un soporte vital básico del 112 al Hospital de León para un reconocimiento más exhaustivo, siendo la primera valoración una posible fractura de cadera y deshidratación, no siendo necesaria la presencia del servicio de bomberos de la Diputación de León con base en Cistierna, que habían sido activados para efectuar el rescate.

"La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado”.

“La app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias."