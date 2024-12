España desafía a Europa y anuncia que seguirá la máxima protección para el lobo

Publicado por Redacción Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

España no se verá afectada por la decisión del Consejo de Europa que ha rebajado este martes la protección del lobo en la Unión Europea (UE) porque la especie tiene su propia legislación y está incluida en el listado con régimen de protección especial, según han asegurado esta tarde fuentes del Gobierno.El comité permanente encargado de supervisar la Convención de Berna decidió este martes aceptar la propuesta de la UE para rebajar el nivel de protección del lobo, que pasa de ser una especie «estrictamente protegida» al estatuto de simple especie protegida.Este cambio, que entrará en vigor en tres meses después de que se publique la decisión, dará mayor flexibilidad a los Estados miembros a la hora de gestionar sus poblaciones de lobos, que deben seguir a su vez atendiendo a su propio marco normativo y de gestión.En España, el lobo ibérico forma parte del listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y cuenta con una estrategia nacional para su conservación, por lo que la base legal que lo ampara es más estricta de lo que pide la propia Unión Europea.Por eso, tras la decisión del Consejo de Europa, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido en que la toma de decisiones en España sobre esa regulación debe basarse en el conocimiento y la ciencia.En este sentido, el Gobierno ha mantenido que no habrá cambios y si los datos contrastados de población del lobo ibérico y las evidencias científicas indicaran una tendencia diferente, España tomaría las medidas necesarias.Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha advertido de que si el Gobierno de España no deroga la orden ministerial que incluye al lobo de Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), «será una desviación de poder que no cabe en una democracia».«Queda pedirle al Gobierno de España que explique por qué tarda ni veinticuatro horas en derogar la orden ministerial», ha remarcado el consejero, tras el Pleno de las Cortes.Suárez-Quiñones ha calificado este día como «histórico» y valorado que la prohibición para cazar al lobo al sur del río Duero desaparece y se equipara su nivel de protección con los territorios del norte de España.También ha valorado que han sido las comunidades autónomas las que han realizado el censo de la especie, que alcanzan las 179 manadas en Castilla y León y 333 en el conjunto de España, y asegurado que con esta decisión del Convenio de Berna se estrecha «el círculo al Gobierno» de España.El consejero ha destacado que sólo dos países de la UE, España e Irlanda, se han opuesto a la flexibilización de la protección del lobo y ha estimado un plazo de unos meses para que este animal pase del anexo quinto, de máxima protección, al cuarto, de protección simple.

«Esta decisión va en contra de la evidencia científica»

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Ecologistas en Acción han denunciado que la Unión Europea (UE) haya logrado que se rebaje el estatus de protección del lobo después de que el Comité Permanente del Convenio de Berna haya votado a favor de su propuesta para relajar las normas de gestión de esta especie.

A su juicio, esta decisión «va en contra de la evidencia científica». Sabien Leemans, de WWF, señala que degradar el estatus de protección estricta de una especie «en beneficio político de unos pocos» y «en contra de la evidencia científica» pone en riesgo «décadas» de esfuerzos de conservación.

Ante la posibilidad de que la Comisión Europea proponga el mismo cambio en la Directiva Hábitats, Leemans avisa que seguirán de cerca el proceso y que pedirán a los responsables políticos que vuelvan a tomar decisiones basadas en la ciencia. Además, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha indicado que el lobo «seguirá a salvo» de la caza en España ya que los motivos científicos que llevaron a su inclusión en el Lespre «son más válidos que nunca».

«Este animal está llevando al sector ganadero al límite»

Para Asaja esta decisión abre la puerta a que se pueda ejercer un control poblacional si así lo deciden las autoridades de un determinado país, «en nuestro caso el Gobierno».

El sindicato ha recordado que la provincia de León es una de las regiones con más población de lobos de toda Europa, y que este animal está creando una presión sobre el sector ganadero que lo pone al límite por los daños que provoca y por ser incompatible con el sistema de manejo de la ganadería, sobre todo el vacuno de carne y el equino de carne que pasta en el campo.

«El animal es menos peligroso para los rebaños de ovino, porque estos, en la provincia de León, se pastorean con la vigilancia permanente del pastor y los perros de guarda», ha añadido la organización mayoritaria en el campo leonés.

La satisfacción que manifiesta Asaja es porque los organismos internacionales dan la razón a las peticiones de los ganaderos, avaladas en este caso también por la Junta de Castilla y León, pero que no tendrá consecuencias prácticas en España hasta que «no haya un cambio de Gobierno».