Son muchos los ingenios que se atribuyen a la Inteligencia Artificial. Pero uno de ellos no es su conocimiento sobre los pueblos de León.

Los desvaríos de este sistema se convierten a veces en patinazos como los que ha podido comprobar este periódico con una serie de preguntas que cualquier usuario podría hacer.

A la pregunta de ¿cuáles son los pueblos más bonitos de León?, el cerebro menciona a Santo Domingo de Silos, un pueblo de la provincia de Burgos, del que dice que «con su monasterio y entorno natural, es un lugar tranquilo y lleno de historia».

La Inteligencia Artificial también propone como uno de los pueblos más encantadores de León a «Bociga de Huérgano, que ubicado en al montaña ofrece paisajes naturales impresionantes y arquitectura tradicional».

Siguiente. ¿Qué pueblo recomendarías de León para visitar? Pues la respuesta no podía ser otra que Castrillo de los Polvazares, aunque el patinazo llega cuando la propuesta es «disfrutar de la famosa empanada de Castrillo», con el emblemático cocido denostado por la app Chat GPT.

¿Y qué hacer en León en el puente de Todos los Santos? Pues «visitar pueblos como Castrillo de los Polvazares» o, como alternativa, ir cementerios, «donde es común honrar a los difuntos decorando las tumbas con flores, especialmente crisantemos».

El despropósito es infinito. La brecha entre la IA y los pueblos leoneses es aún muy grande. «¿A qué pueblo de León no debería de ir?», se pregunta. Quien quiera que haya preparado el algoritmo parece desconocer lo que es Picos de Europa. «No hay un pueblo de León que se deba evitar necesariamente. Sin embargo, algunos pueblos pueden tener menos infraestructura turística o menos atractivos destacados, lo que podría hacer que la visita no sea tan interesante si buscas algo específico». «Por ejemplo —continúa la máquina, por si no fuera poco— pueblos muy pequeños o menos conocidos, como algunos de la Montaña Oriental, podrían no ofrecer muchas actividades o servicios». Eso dice de la postal de Europa.

Y, ¿qué ofrece como alternativa? «Es mejor optar por lugares como Castrillo de los Polvazares».