Cistierna pide más vivienda pública a las administraciones

El partido socialista ha instado al equipo de gobierno a que utilice los solares de las viviendas de Sorriba del Esla para que sean destinados a la construcción de vivienda pública aprovechando las partidas presupuestarias del Gobierno Central dado que «el problema de la vivienda es bastante acuciado».

En Sorriba hay dos viviendas con un expediente de ruina en el que los propietarios no pueden asumir el derribo de las viviendas por lo que tendrá que hacerlo el Ayuntamiento de forma subsidiaria. «En una de las viviendas los propietarios no tienen posibilidad económica de hacerlo y a cambio donan al Ayuntamiento el solar y alguna tierra a mayores. Como los terrenos no son aún municipales no hemos pensado en una utilidad», según el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, quien reconoció el problema que existe de la vivienda y es por ello que espera que «tanto el gobierno central como la Junta de Castilla y León se pongan a ello dado que lo máximo que puede hacer el Ayuntamiento es aportar los terrenos. Que se pongan a construir vivienda de un precio asequeble para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida aquí».

El equipo de gobierno de la UPL dio a conocer el proceso extraordinario de estabilización que se ha ejecutado en el Ayuntamiento de Cistierna, las residencias de mayores «San Guillermo» y la guardería que gestiona la Administración Local. En total se han visto afectadas 42 plazas que se han correspondido a 23 gerocultoras, tres administrativos, tres de personal de educación infantil y 13 de personal diverso de la residencia entre personal sanitario, cocina o limpiadoras. El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, manifestó que se trata de finalizar un proceso que había comenzado en la anterior legislatura para que quien contaba con un trabajo temporal «estabilice sus puestos de trabajo de forma indefinida. Se han realizado 13 convocatorias para un total de 42 trabajadores. Hemos finalizado en los plazos que marca Europa».