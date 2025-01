Laciana tendrá lista su central de biomasa en menos de un año

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Villablino Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villablino ya ha adjudicado las obras para la ejecución de del centro logístico de biomasa, que se ubicará en la pedanía lacianiega de Orallo, a la empresa Biermaex S.L., por un importe de 482.660 euros y con un periodo de ejecución de ocho meses, aunque cabe la posibilidad de que el tiempo sea el que oferte el licitador.

Un proyecto que, según se explica en el pliego el ayuntamiento va a ejecutar un centro logístico de biomasa forestal que permita el acondicionamiento de la biomasa forestal generada en el entorno del municipio, para su almacenaje en las instalaciones del propio centro logístico hasta su envío a los lugares de utilización de la biomasa. Se realizará en dos parcelas, una de ellas con una superficie de 9.808 metros cuadrados, mientras que otra parcela cuenta con una superficie de 2.083 metros cuadrados, lo que supone un total de 11.891 metros cuadrados. Contará con una nave, oficina, aseo y vestuario accesibles y altillo almacén.El proyecto está acogido a las ayudas para dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.Una propuesta que se justifica alegando que en el municipio se ha procedido al cierre de explotaciones mineras de carbón. Consecuencia de ello, «se han producido importantes daños económicos», los cuales se han visto agravados al coincidir en el tiempo, con la pandemia provocada por la COVID-19. En este sentido, se explica que el cierre de dichas instalaciones ha tenido, «una clara incidencia negativa sobre el Ayuntamiento de Villablino», no solo por la pérdida de actividad económica, quelleva aparejada una disminución muy importante de ingresos para el Ayuntamiento, sino también por el agravamiento del proceso de despoblación, recordando qeu la pérdida de población, no solamente se debe al cierre de las instalaciones energéticas y la pérdida de empleo asociada, sino también a que algunas de las AdministracionesLocales afectadas no tengan capacidad suficiente para prestar algunos servicios. Si bien, consideran que el Ayuntamiento ha iniciado una nueva etapa en la gestión municipal trabajando en el futuro de la localidad a través de un proceso de Planificación Estratégica que defina su futuro.