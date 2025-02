El PP teme que Quintana del Marco pierda el plan provincial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular alerta que el municipio de Quintana del Marco podría perder más de 230.000 euros del Plan de Cooperación Municipal de la Diputación de los años 2024 y 2025 por la «animadversion» de la oposición hacia la alcaldesa, Andreina Candel, al fracasar la moción de censura presentada el pasado 29 de enero. La alcaldesa incide que «la actitud de confrontación y de rechazo» de los tres concejales del PSOE y el no adscrito «provocará» que «no se puedan adjudicar las obras del Plan de Cooperación» ya que es una potestad del pleno municipal donde el Grupo Popular, ahora, no tiene mayoría, y podría no cumplirse los plazos para ello.

«Es muy triste que, por las diferencias con un concejal de nuestro propio partido, la oposición socialista quiera generar esta ralentización en el funcionamiento y desarrollo de las funciones del equipo de gobierno, un perjuicio que es para todo el pueblo», remarca la alcaldesa de Quintana del Marco. Las cinco actuaciones incluidas en el Plan de Cooperación Municipal 2024-2025 fueron aprobadas por el Pleno municipal el pasado 26 de julio. En ellas, se incluyen varias obras de interés.