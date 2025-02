La búsqueda del oro en la Sierra del Teleno atrae nuevos permisos de investigación

Las minas de oro en la provincia vuelven a estar entre los planes de la compañias mineras internacionales y ya son once los permisos de investigación solicitados a la Junta de Castilla y León para poder llevar a cabo los estudios requeridos para encontrar este preciado mineral que tuvo su auge peninsular en la orografía de la Sierra del Teleno cuando fue exfoliado por el Imperio Romano en la zona de las Médulas durante los siglos I y III (D.C). Actualmente el permiso de investigación bautizado como Telus ha tomado la delantera a los restantes y ya ha recibido la autorización del Servicio Territorial de Industria y Comercio para desarrollar la investigación de los recursos minerales de una extensión de 104 cuadrículas mineras que afectan a los términos municipales de Destriana, Castrillo de la Valduerna, Luyego, Quintana y Congosto.

Este permiso ha sido concedido a la Sociedad Integral Geo-Recursos y Tecnología SL, y para que pueda ejecutarse el proyecto presentado a la Junta, es necesaria la presentación del correspondiente plan de restauración y el informe de afecciones al medio natural que afecta el proyecto. En diciembre de este año, el Servicio Territorial de Medio Ambiente, emitió un informe relativo a las afecciones naturales del permiso de investigación Telus, que daba el visto bueno para llevar a cabo la investigación requerida. El resto de permisos de investigación se encuentran solicitados y pendientes de resolución por parte de la Junta.

En el último lustro la cantidad de prospecciones solicitadas para investigar la geografía de la provincia ha pasado de 18 a 11 solicitudes. En la zona de Lucillo todavía están a la espera de resolverse los permisos de Totovia y Corona, en la localidad de La Antigua también está pendiente el permiso referido a la zona del Páramo y en la zona de Destriana de la Valduerana aguardan también los permisos de investigación de Castrum y Telus. Los permisos son para investigar y no provocaran alteración alguna en el paisaje de la provincia.

El proceso técnico para recopilar datos sobre los yacimientos apenas daña el suelo

El permiso de investigación Telus que recientemente ha sido aprobado por la Junta de Castilla y León, será ejecutado por la compañia minera Integrative Geoscience, encargada de exploraciones de yacimiento de minerales e hidrocarburos a nivel internacional. Esta empresa será la encargada de coordinar la investigación aprobada para la 104 cuadrículas mineras localizadas en la sierra del Teleno, donde los trabajos proyectados se basarán en datos de sondeos preexistentes, sin emplear métodos geofísicos no intrusivos en el medio natural, y que por lo tanto no supondrán afecciones al entorno, según indica el informe favorable emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.El proyecto de investigación que fue presentado a la Junta comprende una evaluación geofísica de la superficie a través de la adquisición de datos con metodos no-intrusivos, entre los que se encuentran la tomografía eléctrica, el método magnetotelúrico, y la reflexión con ondas de corte, todos ellos con «un impacto ambiental nulo y que no afecta al ecosistema de la zona de estudio» según señala el informe de la administración autonómica.Los objetivos de la exploración con este método son averiguar la profundidad del basamento, detectar la forma y la distribución de los paleocanales en profundidad, además de correlacionar los niveles mineralizados conocidos con más detalle. En cuanto a los sondeos, el informe señala como los últimos datos obtenidos de los años noventa son suficientes para el objeto de la investigación, por lo que no está prevista su realización, y no se ejecutará apertura de sondeos, calicatas, accesos o cualquier otro movimiento de tierras para el desarrollo del permiso concedido. El protocolo exige un plan de restauración para que las actividades realizadas en el marco de la campaña de investigación pasen desapercibidas integrándose de nuevo en el paisaje de la zona.