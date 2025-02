César Pan, presidente de Prodeleco: «La llegada del regadío elevará un 20% el cultivo de patata en tres años»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de Prodeleco y de la Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares ha pasado este miércoles por El Filandón, el programa de La 7 de CyLTV, de la mano del director de Informativos de la cadena, Roberto Núñéz, y con la colaboración de la redactora jefe del Diario de León Maite Rabanillo.

Los problemas del campo

Costes y bajos precios. «La principal preocupación ahora mismo son los costes de implantación de cultivos y los bajos precios que tenemos en los cereales. Tenemos problemas también con la leche. Vamos a ver, no es fácil hacer un análisis, pero sí es cierto de que deben de cuidar del sector primario y, en este caso, de los agricultores y ganaderos, que somos los que llevamos el pan a la boca de muchas personas».

La fuerza del cooperativisimo

Más ventajas que desventajas. «El sector cooperativo y Prodeleco han demostrado que el sector unido es mucho más fuerte y tiene muchas más ventajas que desventajas. Lo que pasa es que no queremos ser administrados, queremos trabajar desde otra perspectiva y no nos va tan bien. Prodeleco ha dado mucho que ganar al cultivo de la patata en la provincia de León, a sus asociados y a sus colaboradores, y hemos garantizado la estancia de este cultivo tan bonito y tan rico como es la patata en la provincia de León y en otras provincias».

El Canal Alto de Villares

Nuevas fincas la semana que viene. «Ya tenemos el agua quieta en las tuberías y una balsa y vamos a utilizarla como como Dios manda, que ya iba siendo hora, y estamos pendientes de que nos entreguen esta semana que viene las fincas para poder empezar a trabajar ya en las nuevas. Vamos a tener un par de años de dificultades para poder acabar una obra tan grande. El agricultor que está ya dentro de la zona regable ha pedido un aumento del 20% de siembra, debido a que la concentración y la modernización le da pie a hacer una implantación más rentable y más tranquila, porque lo que estábamos viviendo hasta ahora mismo era insufrible en todos los conceptos, tanto en el económico como en el personal».

El futuro del Bajo Tuerto

Peleando la modernización. «Estamos peleando ya la modernización del Bajo Tuerto. Manejamos casi el 50% de las hectáreas regadas de Villameca y es la cola de la zona regable del canal de Villares, por lo tanto, la modernización s más necesaria que nunca ahora porque el canal de Villares va a dejar de verter agua al río Tuerto y la cola este año, si no se toman medidas, va a sufrir, por mucha agua que haya almacenada. La Vega del Tuerto y la Vega del Órbico tienen muchos agricultores y tienen muchas incorporaciones en las zonas modernizadas».

Relevo generacional

El regadío atrae a los jóvenes. Si no fueran las modernizaciones, el campo de León se abandonaría. El joven que tiene coger las riendas no haría lo que hizo nuestra generación porque hoy tiene que estar más ocupado de la burocracia y de sus costes que preocupado por dónde viene el agua. Antiguamente, cuando yo empecé en el campo, era un entretenimiento el ir a buscar el agua o el que te la dejara el vecino, no había redes sociales... La vida ha ido evolucionando, los costes son altísimos, las rentabilidades en lo no modernizado son cada vez peores y si no se toma cartas en el asunto a tiempo, las zonas no modernizadas lo pasarán muy mal.

Villagatón

Un agua muy necesaria. «He peleado ese pantano desde la época de Balín en la Confederación y a día de hoy Martín, el presidente de Villameca, está peleándolo perfectamente, lo está llevando a donde tiene que ir y vamos a intentar que este año se haga realidad esa esa acumulación de agua tan necesaria en el río Tuerto. Debemos tener en cuenta que aparte de Villagatón necesitamos, sobre todo en el Bajo Tuerto, tener alguna balsa de regulación. Un regadío tan costoso no se puede tener a despensas de que llueva o no llueva».

Diversificación de cultivos

Hay que buscar más rentabilidad. «El campo y el agricultor está preparado para diversificar. Es un suelo muy productivo y este año se van a implantar remolacha de mesa, ya hay zanahoria, ya hay cebolla, y en patata vamos a dar un golpe de subida de un 20% en los próximos tres años. Tenemos que estar ocupados en algo interesante y rentable y porque las amortizaciones que tenemos no son para estar echados, hay que tener cultivos de un poco más de rentabilidad. Hay que ser valientes y arriesgar».

Competitividad

Hay que dar la talla. «León tiene calidad y debemos de defenderlo a capa y espada porque tenemos producto que tiene sabor. Tenemos que dar la talla. Cuando iniciamos Prodeleco me di cuenta de quehaciendo las cosas bien, de que trasladando a la parte final tu buen producto vas a conseguir una estabilidad en el mercado. A día de hoy no somos capaces de producir lo que vendemos y eso es por algo".