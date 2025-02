La falta de previsión dejó sin subvención a 'Camino Negro'

El Partido Popular de Villablino «lamenta» el intento del gobierno municipal socialista de culparles de dejar sin subvención la película «Camino Negro», siendo una situación derivada «únicamente» de la falta de previsión del gobierno municipal socialista y reafirman su compromiso a iniciativas culturales como Camino Negro, «siempre que se planifiquen adecuadamente y no comprometan partidas esenciales para el municipio». Este grupo recuerda que el equipo de gobierno ha tenido múltiples oportunidades para garantizar esta subvención, dotada de 15.000 euros, pero no lo ha hecho «durante su mayoría absoluta, hasta agosto de 2024» pudo realizar modificaciones de crédito y no lo hizo. Tampoco se contempló en los presupuestos de 2024 ni del 2025. Y exigen al equipo de gobierno que asuma su responsabilidad y las consecuencias de su propia inacción.