Sanz: ​"El sur de León tiene muchas oportunidades y cuenta con el compromiso de la Junta para seguir desarrollándose"

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha destacado en su ponencia el valor de Astorga y La Bañeza "por su ubicación estratégica", pero también ha puesto en valor el resto de comarcas del sur leonés como el Páramo, Cabrera, Sahagún o Tierra de Campos. "El sur de León tiene muchas oportunidades y cuenta con el compromiso para que puedan seguir desarrollándose", ha dicho.

"Junta es un gobierno comprometido con el desarrollo de la tierra y nos preococupa promover la igualdad de oportunidades. Por eso tratamos de identificar las necesidades y preocupaciónes de cada uno de ellos", ha incidido Sanz Merino, para recordar que recientemente se ha presentado en Sahagún el programa específico para Tierra de Campos, que incluye a 206 municipios de León, Palencia, Zamora y Valladolid. "Es un plan ambicioso, con el apoyo de las diputaciones y empresas y movilizará recursos por 93 millones", ha señalado, incidiendo en aspectos como la producción agraracia tradicional y moderna, el patrimonio, la industria, la cultura, la vivienda... "La vivienda con medidas específicas con promoción de vivienda pública para jóvenes y con el objetivo de generar un sistema colaborativo, con la apuesta por la rehabitalicoón y el programa Reahabitare", ha concretado.

Sanz Merino ha remarcado que es el transporte de viajeros uno de los ejes de su consejería y que la Junta garantiza el transporte "independientemente del númro de viajeros y no sólo en el transporte metropolitano, también para el interurbano". Así, ha recordado que desde la Administración autonómica se sostiene la movilidad 398 rutas de transporte a la demanda entre los pueblos y la cabecera de comarca "para que todos tenga oportunidad de acceder a los servicios básicos". Un servicio avalado por los 77.000 viajes en 2024, "hay margen de mejora y estamos trabajando en ello".

Entre otras acciones ha recordado el plan de modernización de estacion de autobuses, como la de Santa María del Páramo o el poyecto para mejorar la de Astorga o la de la capital leonesa, donde se han invertido 6,7 millones de euros y que acoge el centro de control de toda Castilla y León, "un punto neurálgico, una apuesta decidida por integrar toda la información del transporte en una única plataforma".

El consejero ha mostrado su "preocupación" por las líneas de transporte que gestiona el Gobierno, que ha vuelto a recuperar el borrador que lanzó en 2022 "sin recoger ninguna aportación de las autonomías" y que será "un agravio" para León ya que afectará a 55.000 ciudadanos y a 40 municipios, "sobre todo en el norte de la provincia, pero también en el Sur con una docena de paradas como Sahagún, Matanza o Valver Enríquez". "Estas medidas del Gobierno tendrán un impacto significativo en el conjunto de la provincia, con la supresión de 88 de las 98 paradas; León y Palencia son las más aafectadas. El ministerio baraja proyectos más directos entre ciudades, pero olvida los trayectos de los autobuses de ruta que da servicio a localidades que cruza el trayecto", ha recordado. Por este motivo, ha remarcado que la movilidad de las personas "no es una cuestión menor y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha pedido a Sanchez una comisión, perno no se ha conseguido, para lograr un cambio en el ministerio que ayudaría a resolver problemas y no a crearlos".

Sí que ha encontrado colaboración del Gobierno en el polígono de Villadangos, donde se han invertido más más 23 millones entre las dos administraciones, un enlace que "abre nuevas oportunidades para León y para la zona Sur" y que no sólo beneficiará a la empresa Coated, sino "que todas las empresas prodrán aprovechar esta vía". Por este motivo, no compronde la pasividad de Madrid en Torneros, un desarrollo con el que la Junta "sí está comprometida pese a no tener competencias, y por lo tanto es lógico reclamar al Gobierno su compromiso para que León sea eje del Corredor Atlántico. Villadangos en Marcha y Torneros, aún por desarrollar".

"El Corredor Atlántica permitirá el desarrollo de este territorioy el acceso a los puertos a través del transporte ferroviario de manera eficaz y eficiente, unirá los puertos marítimos con los secos y así la competitividad de las empresas exportadoras mejorará. Para que esto sea efectivo hay que eliminar impedimentos para que circulen los trenes modernos, como el lazo del Manzanal, con pendientes, curvas complicadas y túneles que no dejan pasar a trenes modernos y sin partaderos adecuados. Nos preocupa que el Gobierno diga que estará acabado en 2030, como dice el reglamento europero, cuando aún no hay inofrmación salvo un estudio de viabilidad, que se está alargando en exceso", ha apuntado.

A colación del Corredor Atlántico, ha recordado la importancia de la Ruta de la Plata, porque conectará la fachada occidental de la comunidad y a la que Europa ya ha dado prirodidad y fondos preferentes del mecanismo Conectar Europa.

"Una infraestructura de capital importancia para el Corredor Atlántico, considerada de importancia estratégica, con horizonte a 2040 y por eso la Junta ve esa fecha como clave y no la de 2050 que plantea el Gobierno", ha criticado.

La mejora de las carreteras de de León con 22 millones, de los que 14,3 serán en conservación y seguridad vial, 1,3 para restraura el puente de Villafer, o la CL622 donde se está mejorando la intersección de la carretera en Ribaseca. Además de 2 millones entre Santa María y La Bañeza, la continuiación entre Ribaseca y Santa María, por 3 millones, son algunos de los ejemplos de las inversiones realizadas por la consejería que puso como ejemplo el consejero, para recordar la conexión en Riono o demandar el impulso al Gobierno de la A6 entre León y Valladolid.

Sanz Merino ha recordado el impulso, junto con la Diputación de León, de mejora de la TDT y los cursos que se imparten a través de CyL Digital, con 16 sedes en el sur de León donde se han desarrollado 47 cursos. Por eso ha animado a los municipios a reclamar participar en estos programas, que cuenta con aulas móviles, para que sus ciudadanos puedan beneficiarse y romper la brecha digital.