Los regantes reivindican su poder para asentar población

Con el reclamo de “Creando riqueza, fijando población”, la última mesa redonda de la jornada matinal del lunes del II congreso sobre la economía del sur de la provincia leonesa, organizada por el Diario de León, exhibió algunos ejemplos de estrategia para vencer a la despoblación.

César Pan, presidente de la comunidad de los regantes del canal Alto de Villares, insistió en que en su zona les ha “cambiado la vida”, pero advirtió de que “tienen que acercar la industria a las vegas”. “Debemos hacer un planteamiento de negocio”, concedió.

Pan defendió el modo de optimización del uso del agua, aunque avanzó que la nueva tecnología permitirá ahorrar otro 20%. “Implantar cualquier cultivo de cualquier manera es un fracaso. Hay que generar un volumen de hectáreas para que la empresa que se implante tenga volumen que lo justifique”, señaló sobre la opción de encontrar cultivos hortícolas. “No podemos vivir solo de grano, sino también de paja”, recalcó.

El presidente del canal de Villares Alto de Villares insistió en que “en los colegios no se les ha dicho a los chicos que están en un entorno agricultor que se está automatizando, no sólo que da mucho trabajo”. “La industria se atrae con jóvenes, tierra y agua”, resumió.

Julio César Carnero, presidente del sindicato central del embalse de Los Barrios de Luna, comenzó por asentar que en el proyecto de las balsas del Órbigo se consideran “engañados por la administración”. “Dicen que es por la presión social, pero hace años se hizo un CTR con toda la presión social y el interés provincial lo llevó adelante. Necesitamos entre 70 y 80 hectómetros más“, afinó.

El presidente de los regantes expuso que necesitan “empresas de tercera y cuarta generación, eso crea riqueza y población fija, como pasa en la zona de Cuéllar”. “Eso lo echo de menos os aquí”, subrayó.

Ahora misma “la zona del Órbigo es la zona rural más poblada”, expuso Carnero, al ser preguntado si compensó el esfuerzo de los pueblos inundados del Luna. “El agua es vida y la regulación la necesitamos porque el pantano es justo, muy justo. Si viene un verano un poco seco nos lo vamos a llevar por delante”, señaló.

El representante de los regantes afirmó que le gustaría que este agua “se regulará desde León, no en Valladolid, que es la única provincia sin embalses”, y recordó que la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en León ha perdido peso. “Fomentar los regadíos no es la panacea pero sí que fija población”, concedió, convencido de que “esta provincia tiene un potencial bestial” y de que “en el campo hoy se vive bien”.

Isidro García, alcalde de Laguna de Negrillos, lamentó que “la gente se va preparando, salen del instituto y no se les vuelve a ver más que de vista porque no hay infraestructura para asentarlos”. “Tenemos mucho campo pero lo trabajamos entre pocos agricultores por la maquinaria que hay”, admitió, antes de i no se sacan más regadíos, sirven los pantanos, pero si se hacen más en otras provincias, no llegará.