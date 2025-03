La supervivencia del campo pasa por la juventud leonesa y proyectos que dinamicen los productos locales

Publicado por Roberto Pérez Abella León Creado: Actualizado:

La segunda mesa redonda del II Congreso sobre la Economía del Sur de León, ha tratado el tema del “Emprendimiento y Relevo Generacional” que tanto acucia a la provincia en los últimos años. Para ello, ha contado con la intervención del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, con la compañía de Javier Juanes, gerente de la Asociación Páramo Órbigo Esla y Desarrollo Asociado (Poeda), además de la presencia del regidor de Valdevimbre, Ángel Cueto, en una mesa que ha estado moderada por la redactora del Diario de León, Pilar Infiesta.

El regidor de La Bañeza, ha señalado durante la mesa ante la pregunta de que quien nos va a pagar las pensiones, que “la cuestión es más un temor estructural de lo que va a pasar con la sociedad, para mí esa es la pregunta. Resulta que ahora en la zona rurales que tienen gran potencial, nos estamos viendo con faltas de personas, de mano de obra de continuidad para negocios que se ha demostrado que funcionan, más bien sería una reflexión no en el tema de las pensiones, sino en ver que va a pasar en el futuro, si queremos que nuestra sociedad de una manera estructural y con los niveles de riqueza que ha tenido y prosperidad pueda continuar siéndolo”.

Javier Carrera cree en el territorio del sur de León ,“nuestro territorio y el sur siempre ha sido junto a otras zonas, un lugar de dinamización económica y social que han beneficiado a otras regiones, el potencial lo tenemos, los medios los tenemos, está claro que, como no seamos nosotros positivos, estamos perdidos. Nuestro carácter en la política siempre es de fijarnos en un nuestro vecino del pueblo de al lado y verlo como un enemigo, tenemos que evitar los enfrentamientos y colaborar entre todos y dinamizar las zonas y seguir creando riqueza en el sur de León, por desgracia perdimos la minería por el sistema que se ha decidido en el gobierno central. Lo que tenemos claro es que, aquí seguimos estando con ganas de seguir trabajando, los medios los tenemos.”

Por su parte, el alcalde de Valdevimbre, ha indicado en su primera intervención ante la cuestión de las pensiones, “que se debe a que ha bajado mucho el índice de natalidad y eso pues, provoca que baje un poquitín todo, al haber gente que se va fuera, como empresarios o agricultores o ganaderos que tienen varios hijos y sólo se queda uno en el pueblo, y el resto se van fuera al extranjero o por el territorio nacional. Por otro lado, existe la esperanza de como tenemos que consumir todos y se tiene que producir todo lo que tengamos que consumir, obviamente tendrá que venir gente de fuera si nosotros no somos capaces de generar habitantes, tendremos que hacer uso de la mano de obra extranjera”.

Cueto por otro lado coincide con Carrera en hay que olvidar los signos de cada partido "para poder hacer política correctamente en los territorios, hay que gestionar los recursos que tenemos para el bien común, y hay que reconocer que el sur es un pasada como zona. Tenemos que vender de la mano todos nuestros productos que representan no sólo a la región, sino al país entero, si funcionamos todos en pro de un beneficio común, saldrá bien siempre. Yo creo que deberíamos cerrar el círculo, porque somos productores, luego llega la empresa de fuera que se lleva el último margen que suele ser el mayor y pasa lo que pasa. No hay que olvidar la importante producción que tenemos de alubia o lúpulo, que son una pasada".

Cabe destacar, que el gerente de Poeda, ha defendido en su intervención la futura aportación de las generaciones más jóvenes a la hucha de las pensiones y opina que, “probablemente sí, ya que al estar en un estado de bienestar, estamos un poquito en esa línea de más y mejor confort para todos en esta vieja Europa. Creo que si hay relevo generacional, además del cambio de paradigma laboral que ya esta aquí con esos cuatro sobre siete días de trabajo semanal. Las pensiones no son un problema, es algo abordable desde el tema individual, es tu trabajo, el que has generado. Aunque es el trabajo de otros, que es como lo enfocamos aquí en España, el que va a garantizar tu pensión afortunadamente, y a partir de ahí van a ser otros condicionantes los que van a estar. Son los jóvenes de los institutos o nuestras universidades, los que con los nuevos trabajos que no existen ahora y se acabarán generando, podrán sostenerlas.

Para Juanes, si que ha habido un cambio de paradigma ahora con el mundo digital, "con toda la información que ello trae y a a partir de ahora, la IA, lo va cambiar todo y ya no va ser cuestión de trabajo o de ocio, de ocio o de trabajo, si no que va a haber que diferenciar muchísimas mas cosas entre eso. El relevo generacional rural lo va a haber, pero de otra forma que ya no es repoblar todo como en la Edad Media con los fueros, lo que va a existir van a ser mayores y mejores rentas en el medio rural, sobre todo en el sur de león, solo el tiempo lo dirá”.