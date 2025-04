La empresa que quiere reabrir mina en Laciana no responde al requerimiento de Junta

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La empresa Cristal Mining Coal, que solicitó autorización para reabrir una mina de carbón en la comarca leonesa de Laciana y que es propiedad del mismo empresario titular de la mina donde el lunes murieron cinco mineros leoneses, lleva desde diciembre pasado sin responder a un requerimiento de la Junta de Castilla y León.

El requerimiento de la Junta se refiere a subsanar una serie de carencias técnicas y ambientales de la solicitud referida a la provincia de León.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, preguntado por la tramitación de esta autorización, el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha detallado que se trata de un expediente administrativo que será tramitado al margen de las posibles repercusiones judiciales que pueda tener para el titular de la empresa el caso del accidente mortal de Asturias.

No obstante, Carriedo ha subrayado que la Junta desconoce si esta tardanza en la contestación a los requerimientos de subsanación se debe a un desistimiento por parte de la empresa o a que están elaborando la respuesta, pero ha añadido que lo que no hará esta Administración será autorizar un proyecto que no garantice al máximo la seguridad de la actividad minera.

Preguntado por las carencias concretas del proyecto presentado por Cristal Mining Coal, el portavoz ha detallado que le "faltaban varios documentos", algunos de ellos relacionados con la particularidad de que se trata de un monte de utilidad pública y otros de carácter medioambiental.

El empresario Adrián Rodríguez Rodríguez, socio único de la empresa Blue Solving que gestiona la mina de Cerredo (Asturias), donde el lunes murieron cinco mineros leoneses, es administrador único de la empresa Cristal Mining Coal, que aspira a reabrir otra explotación minera de carbón en la comarca leonesa de Laciana, en concreto en las juntas vecinales de Sosas, Villaseca y Robles de Laciana.

La documentación del proyecto, a la que ha tenido acceso Efe, y la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, en enero de 2025, del procedimiento de información pública, acreditan que es esta la empresa que actualmente tiene en tramitación permisos para trabajar en esta explotación minera.

Bajo el nombre de 'Tercera Petronila', el empresario ha solicitado ante la Junta de Castilla y León los permisos ambientales y de uso de monte público necesarios para aspirar a reabrir esta mina, que inicialmente fue vendida en mayo de 2024 por Coto Minero del Cantábrico -antigua Minero Siderúrgica de Ponferrada- al empresario Antonio Oliveira Ferreira, quien posteriormente la cedió a la firma Cristal Mining Coal, según consta en la documentación del proyecto.

Al igual que en el caso de la mina asturiana siniestrada, la intención de este proyecto es la extracción de antracita para su transformación en grafito, un material de alta demanda en la actualidad por su uso en automoción.

La explotación se ubicaría en un terreno de unas 56 hectáreas, localizadas en la parcela 2.150 del polígono 7, según consta en la memoria técnica presentada por la empresa.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reconoció el martes, durante su visita al municipio leonés de Villablino para participar en la capilla ardiente por los mineros fallecidos en el accidente, que su gobierno tramita un proyecto minero -este de Cristal Mining Coal- y alertó de que estarán especialmente vigilantes con las medidas de seguridad que plantee.