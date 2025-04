La Junta tiene paralizado el expediente del empresario de Cerredo para reabrir una mina de carbón en Sosas de Laciana por “carencias de documentación”

Publicado por AGENCIAS Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó hoy que el expediente para la reapertura de una vieja mina en Sosas de Lacinana por parte del empresario propietario de la explotación en Cerredo (Asturias) donde fallecieron cinco mineros, está paralizado por “carencias de documentación”.

Carlos Fernández Carriedo aclaró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la Junta reclamó al titular de Cristal Mining Coal, la empresa con la que se pretende retomar la actividad en la mina, “más documentación” sobre su expediente que “a día de hoy” no se han remitido, informa Ical.

Carriedo indicó que la petición ha sido gestionada desde el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía en León, que pudo constatar que le faltaban “varios documentos”, y manifestó que la instalación se encuentra en un espacio de monte de utilidad pública, presenta informes forestales y tiene algún trámite ambiental, junto a otras cuestiones aparejadas.

La petición de esos trámites, indicó, se produjo antes del siniestro en Asturias, y trasladó que desconoce si la empresa quiere renunciar a reabrir la mina de forma definitiva, al no haber cumplimentado aún la documentación requerida.

Agregó que mientras no se presente la documentación requerida no se proseguirá con la tramitación del expediente y dejó claro que desde el Gobierno regional garantizan que “no autorizarán ninguna instalación que no reúna los requisitos de máxima seguridad exigibles”. “La seguridad es lo primero”, sentenció.