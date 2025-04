Carta a un padre minero

Publicado por Rebeca Radío Armindo Creado: Actualizado:

Aquí, en esta tierra que cruje de historia bajo nuestros pies, en nuestra casa, el carbón no es solo un mineral: es una identidad, es lucha, es orgullo. Es memoria viva. Es ese polvo que se cuela por todas partes, que tiñe todo de negro, que se adhiere a la piel y al alma, y que no se va nunca del todo. Es la huella de generaciones que trabajaron incansablemente bajo tierra, enfrentándose al frío, a la oscuridad y al peligro, con el mismo amor por lo que hacían que por quien esperaba en casa.

A quienes vinieron antes, como tú papá, os debemos el haber convertido el carbón en historia y en esperanza. Gracias por darme orgullo, por ser el ejemplo y el motor que me empuja cada día a ser mejor y por llevar por bandera el honor y el respeto de la minería. Gracias por esta vida. A quienes estamos hoy, nos toca que tu memoria no se apague. Nos toca recordar, no solo lo que fuiste, sino lo que somos gracias a ti, aunque siéndote honesta, reconozco que el primer paso para saber quien soy, es asumir quién nunca volveré a ser. Te lo debo todo. Te prometo, que quienes vengan sabrán que caminan sobre una tierra que un día ardió en vida para dar energía a todo un país. Que entenderán lo que significa el sacrificio de toda una vida bajo tierra, que comprenderán el significado del sonido de la sirena y que el carbón no solo alimenta motores, sino que alimenta familias, que da fuerza, da vida, y sí, también da esperanza. Aunque te hayas ido, papá, tu huella sigue estando aquí. No sé cuántas veces se puede perder a una persona, pero yo te pierdo cada vez que me doy cuenta de que estoy esperando a alguien que sé que no va a volver. Me aferro a ciertas memorias como si fueran la única prueba de que algo existió, como si el recuerdo fuera todo lo que me queda para seguir adelante. Toda la confianza que tuviste en mí, todo lo que me diste y todo lo que me enseñaste, me servirá de combustible para no caer. La canción de Santa Bárbara ya no sonará igual, no la cantaré contigo, sino para ti, y al igual que yo, las perdices seguirán entonándola en tu honor. La historia misma grabará tu nombre con tinta negra, pero no una tinta cualquiera, sino una tinta negra brillante, igual de brillante que el carbón, que siempre será tu sello. Aquí, desde casa, desde las montañas que nos vieron reír tantas veces, con el corazón lleno de recuerdos y de ti, te digo papá que seguirás siendo mi faro y que la pólvora gritará el nombre de Iván Radío cada vez que estalle, que cada estruendo llevará tu fuerza, tu rabia, y tu empuje. Llevará todo por delante, como tú. También te digo que no dejaré que se apague el fuego que encendiste en mí, un fuego que llevas años alimentando a base de pico y pala. No caeremos ninguna. Aquí, entre carbón y memoria, seguirás vivo. Te quiere y te querrá siempre. Tu hija Rebeca.