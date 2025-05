Alivio en los ganaderos leoneses al abrirse la vía para el control poblacional del lobo

La aprobación el pasado jueves en el Parlamento Europeo de la rebaja de la protección del lobo en la Unión Europea de «estrictamente protegido» a «protegido» ha supuesto un alivio para los ganaderos leoneses que se han visto más vulnerables desde que en septiembre de 2021, el Gobierno central decidiera incluir al cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que prohibía los controles poblacionales. El ganadero babiano Hiparino Álvarez ve con buenos ojos esta nueva medida aunque reconoce que no es de lo que más sufre los ataques del lobo. Cuenta con 57 vacas pero ha visto como el lobo ha matado ovejas a sus vecinos y que se ha movido por zonas cercanas a las casas. «No estamos hablando del monte, sino de zonas urbanas», puntualiza Álvarez, que considera que un mayor control sobre la población del lobo vendría bien.

Por su parte, el ganadero omañés José Manilla, del pueblo de Villanueva, con 170 reses vacunas también considera importante esta medida, ya que, a su juicio, «todo ganadero que tiene animales en extensivo, tiene problemas con el lobo». Manilla incide en que el lobo es un depredador que «si tiene para matar, mata», con el animal «astuto y observador» que es. Además, entre los problemas que genera el avance de la especie es que un lobo puede atacar un ternero pequeño y no dejar rastro, con lo cual «no se puede justificar el ataque y por lo tanto no lo pagan». Señala que el objetivo no es «acabar con el lobo» pero se deben realizar controles poblacionales. Sabe de ganaderías que han quitado las ovejas por los ataques, la última de ellas «perdió unas ocho ovejas de golpe».

Para el ganadero lacianiego Lisardo Riesgo, con una explotación ganadera en Caboalles de Arriba, el punto clave radica en que ahora se podrá controlar la especie por las distintas administraciones. Ha sufrido en su propia ganadería varias bajas debido a los ataques, «la última el diciembre pasado». Y tiene claro que no se quiere acabar con el lobo, pero si algún ejemplar causa «verdaderos problemas» se deberían tomar medidas.

El alcalde de Maraña y ganadero Omar Rodríguez señaló que criar un potro requiere el trabajo de un año y que un una noche «te lo tira por tierra un lobo». «Los lobos se parecen a los perros y la gente empatizan mucho con ello al haber muchos perros y son animales salvajes. Toda la vida ha habido lobos y el ganadero siempre convivió con él. Pero ahora el número es muy elevado y hay demasiados ataques al ganado». Los lobos en Maraña suelen atacar en abril y mayo y ya se llevan 13 ataques. El año pasado fueron casi cuarenta ataques. «Es una exageración para un pueblo tan pequeño». Esta montaña de Riaño se dedica a la ganadería extensiva que requiere que el ganado esté suelto y «las crías tienen que estar con sus madres para que se aproveche el ternero y ahora tenemos que llévalos a las cuadras para protegerlos».

El ganadero de Burón Germán Gómez manifestó que al haber manadas mayores son más agresivos y más fuertes y se atreven con animales más grandes. Indicó que al tema de los ataques hay que unir que las indemnizaciones que llegan tarde ya que pasan años aunque a partir del 2024 se incrementó la cuantía de la tasación de los animales atacados. Los ataques del lobo ya se está produciendo en las proximidades de los pueblos. «Hace unos días un coche atropelló un lobo en Burón que el día anterior deambulaba por el pueblo al ataque de unas vacas recien paridas». Dice que cuando se cazaban no se acabó con la especie.